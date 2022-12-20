Selçuk İnan ilk maçında elendi: Ümraniyespor'a yenilen Kasımpaşa'dan kupaya veda

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada penaltıdan Mrsic ve 86'ncı dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü ise 88'inci dakikada Yunus Mallı'dan geldi.



