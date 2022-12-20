TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi. Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak görev süresi içerisindeki faaliyetlerini değerlendirirken gelecek döneme yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.
Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda federasyon olarak medya ve kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir iletişim süreci yürütmenin gereğine inandıklarını ve medya ile sıkça bir araya gelerek gelişmeleri paylaşacaklarını ifade etti. Büyükekşi, medya ve kamuoyundan gelecek geri bildirimleri dikkate alarak özlenen futbol iklimi ve kalitesinin, değer oluşturan futbol ekonomisinin tesis edilebileceğine inandığını kaydetti.
"HARCAMA LİMİTLERİ, YAYIN İHALESİ VE YABANCI SAYISINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"
Göreve başladıkları ilk günlerde askıda olan konuları çözüme kavuşturduklarını dile getiren Büyükekşi, şunları ifade etti:
"Uzun süredir tartışılan ama bir türlü çözülemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi rekor bir sürede hayata geçirdik. Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon lira daha artırarak 2,2 milyar lira olarak imzaladık. Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısının, kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig'de ise bir önceki sezonda uygulanan A takım listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam etme kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig'de 3, Spor Toto 1. Lig'de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik."
TFF 2. LİG VE 3. LİG YAYIN HAKLARI
Göreve geldikten sonra uygulamaya koydukları diğer değişikliklerden de bahseden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:
"TFF 2. ve 3. ligler yayın haklarını 5 yıllığına ihale ettik. Bu anlaşma ile bu liglerde yer alan 92 kulübün kalıcı gelir elde etmesini sağladık. Diğer taraftan TFF 2. ve 3. liglerin gelirlerini, deplasman yol ve konaklama yardımlarındaki artışla yükselttik. Kulüplere transfer tescillerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğünden 2022-2023 sezonunda muafiyet getirilerek transferlerde önemli bir imkan sağlanmış oldu."
"DİJİTAL HAKEM ATAMA SİSTEMİNİ UYGULAMAYA KOYDUK"
Türk futbolunda en fazla tartışma konusu olan hakem atamalarıyla ilgili insan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama sistemini uygulamaya koyduklarını belirten Büyükekşi, "Burada temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 41 kriter getirdik. Hakemlerin bu kriterlere göre aldıkları puanlar toplanarak sıralama yapılıyor. Bu sıralama statik değil, dinamik. Hakemlerin her hafta maça çıktıkça aldıkları puanlara göre sıralamadaki yerleri aşağı veya yukarı olarak değişecek. Süper Lig kulüp başkanlarımıza yarın hakem atama sistemi ile ilgili tüm kriterleri tek tek anlatacağım bir sunumumuz olacak ve ardından onların gözü önünde Dijital Hakem Atama sistemiyle haftanın hakemlerini belirleyeceğiz. İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de de algoritma kullanılmaya başlanacak" değerlendirmesinde bulundu.
MİLLİ TAKIMLAR
Milli takımlar düzeyinde elde edilen başarılara da değinen Mehmet Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:
"A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nden grup birincisi olarak B Ligi'ne yükseldi. Haziran-Kasım döneminde oynanan maçlarda 9 farklı takımdan 12 futbolcu, ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan, A Milli Takım tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Hedefimiz EURO 2024 eleme grubundan çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonada mücadele etmek. Haziran-Aralık 2022 periyodunda Ümit Milli Takım'dan 7 oyuncu A Milli Takım'a yükseldi. 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nun ardından Elit Tur'a yükselmeyi başardı. 23 Yaş Altı Milli Takımımız, ağustos ayında Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu. Federasyon olarak maddi ve manevi olarak her zaman destekçisi olduğumuz Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Kadın A Milli Takımımız kazandığı ivme ile aralık ayında açıklanan FIFA dünya sıralamasında ekim ayından itibaren topladığı 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu ve 3 basamak birden yükseldi."
DÜNYA KUPASI'NDAKİ UZATMA DAKİKALARI UYGULAMASI SÜPER LİG'DE BAŞLIYOR
Dünya Kupası arasının ardından 23 Aralık Cuma günü başlayacak Süper Lig için bazı yeni kararlar aldıklarını kaydeden Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını, biz de cuma günü uygulamaya koyuyoruz. Bu görevi AVAR hakemine verdik. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatma süresini 4. hakeme bildirecek. Böylece hem ligimizdeki uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz hem de futbolcularımızın süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz" yorumunda bulundu.
"HAKEME BİRÇOK OYUNCUNUN İTİRAZ ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"
Futbolu ve hakemleri itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracaklarını vurgulayan Büyükekşi, "Verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR'a giderken de yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'hakemlerin değil, oyunun konuşulmasını istiyoruz' dedik. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
VAR hakemi sayısını artırdıklarını ifade eden TFF Başkanı, "Avrupa'da VAR hakemliği yapan Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan'a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz, saha hakemliğine de devam edecek. TFF 1. Lig'de orta saha hakemlerine önümüzdeki yarım sezon için VAR hakemliği vermeyi planlıyoruz. Böylece hem VAR hakemi sayımız artacak hem de Süper Lig'de her VAR hakemine haftada bir maç vereceğiz" şeklinde konuştu.
"SOAT VE ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİLERİNİ GELECEK SEZON LİGİMİZE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"
TFF olarak futbol dünyasındaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi, takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarımızı yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Altyapı antrenörlüğüne önem vereceklerini ve Süper Lig web sitesini hayata geçireceklerini aktaran Mehmet Büyükekşi, TFF bünyesinde e-Süper Lig, Hakem Akademisi, Altyapı Futbol Akademisi kuracaklarını belirterek ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplere yeni gelir sağlamak için planladıkları projelerden birinin de güneş enerjisi santrali olduğunu kaydetti.
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR
Büyükekşi 1959 öncesi için ise şöyle konuştu: "1959 öncesi henüz gündemde değil. Bir taraf kabul olmasını istiyor. Bir de taraf değil, diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 1959 olduğunu söyleyenler var. 1959 öncesi bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah çözüm buluruz. Bize 5 yıldızla sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa, onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır"