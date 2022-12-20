TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz

"HAKEME BİRÇOK OYUNCUNUN İTİRAZ ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Futbolu ve hakemleri itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracaklarını vurgulayan Büyükekşi, "Verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR'a giderken de yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'hakemlerin değil, oyunun konuşulmasını istiyoruz' dedik. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

VAR hakemi sayısını artırdıklarını ifade eden TFF Başkanı, "Avrupa'da VAR hakemliği yapan Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan'a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz, saha hakemliğine de devam edecek. TFF 1. Lig'de orta saha hakemlerine önümüzdeki yarım sezon için VAR hakemliği vermeyi planlıyoruz. Böylece hem VAR hakemi sayımız artacak hem de Süper Lig'de her VAR hakemine haftada bir maç vereceğiz" şeklinde konuştu.