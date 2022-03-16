Yaşın sadece bir sayı olduğunu gösteren yıldız sporcular

NADAL YILLARA MEYDAN OKUYOR

Teniste tek erkekler dünya 4 numarası Rafael Nadal, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.



Nadal, son olarak Indian Wells'te Daniel Evans'ı eleyerek Masters turnuvalarında 400 galibiyete ulaşan ilk erkek tenisçi unvanını kazandı.



Avustralya Açık'ı kazanarak grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu elde eden Nadal, rakipleri Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bıraktı ve tek başına zirveye yerleşti.

Son 17 maçını kazanan 35 yaşındaki İspanyol tenisçi, ilerleyen yaşına rağmen uzun bir galibiyet serisi yakalamayı da başardı.