Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar; çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...

ntv.com.tr

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 1

DUCKIE THOT

Siyahi Barbie bebek yüzlü model Duckie Thot bir milyon takipçili sayfasıyla Instagram’ın sıradışı fenomenleri arasında yer alıyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 2

Yarı Sudanlı yarı Avustralyalı model Duckie Thot’un, L’Oréal Paris'in reklam yüzü olduğu açıklandı.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 3

22 yaşındaki model, çeşitliliğe önem verdiğini belirten L’Oréal Paris'in en koyu ten rengine sahip yüzü oldu.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 4

Thot, “Koyu ten rengine sahip daha fazla kızın kendi güzelliğini sevmesi için yardım edeceğim. Onlara, ‘Hayallerinizi büyütün, çok çalışın ve içinizdeki kıza güvenin, çünkü bir gün, bir numaralı güzellik markasına evet diyeceksiniz’ mesajını veriyorum” şeklinde konuştu.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 5

2013 yılında Avustralya’daki Next Top Model adlı yarışmayla tanınan Thot, modellik kariyerini geliştirmek için ABD’ye taşındı.

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Yarışmadayken henüz 17 yaşında olmasına rağmen dış görünüşü nedeniyle sosyal medyadan beğeni aldığı kadar hakaretlere de maruz kalan Thot’a ‘karnabahar kafası’ gibi lakaplar takıldı.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 7

İki yıl ortadan kaybolduktan sonra yeniden modellik yapmaya başlayan Thot, 2016 yılında Teen Vogue’a konuştuğunda, “Ben her kesim tarafından zalimce şekillendirildim. Tüm bu kötü yorumları dinledikten sonra en son kendi içimden gelen seslerle başbaşa kaldım. Ve işleri o saatten sonra düzeltmeye başladım” dedi.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 8

LIL MIQUELA

Miquela Sousa ya da bilinen adıyla Lil Miquela, modaya yön veren ilk Instagram ünlüsü.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 9

Aynı zamanda müzisyen olan ve şarkıları Spotify’da yer alan Lil Miquela, Instagram’da 1,2 milyon takipçisi olan bir sanal fenomen.

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20 yaşında, ABD’de yaşayan, yarı Brezilyalı yarı İspanyol ‘avatar’, sosyal medyanın ünlüler kervanına katılan bir dijital kişilik.

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Üç boyutlu yazıcı üretimi olan Lil Miquela, Nisan 2016’dan bu yana Instagram’da.

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Hem model, hem müzisyen, hem marka temsilcisi olan Lil Miquela, siyahiler ve trans bireylerin hakları için sosyal sorumluluk projelerini Instagram hesabına taşıyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 13

Pek çok sosyal medya fenomeni gibi Lil Miquela da pek çok markaya ait kıyafetlerle poz veriyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 14

GÜLCAN VE SAHİNUR

Çift yumurta ikizi Gülcan ve Sahinur kardeşler, Almanya'da yaşayan Türk ailenin kızları.

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22 yaşındaki ikizler, iki yıl önce bir fotoğraf paylaştılar ve tarzları çok beğenildi. Thegstwins adındaki hesapları çok sayıda kişinin dikkatini çekti.

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2018'de Almanya'nın yükselen Instagram fenomenleri arasında zirveye oturan kardeşlerin 1,8 milyon takipçisi var.  

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Abitur diplomasına sahip olan tüm öğrenciler gibi ikizler de başta Almanya olmak üzere Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde de üniversitelere başvurabiliyor. Gülcan ve Sahinur şu anda üniversiteye başlamak üzere.

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İkiz kardeşlerin bir de 18 yaşında İbrahim adında erkek kardeşleri var. Fotoğraflarını o çekiyor.
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İkizlerin kendileri gibi annesi de oldukça popüler. Kızları ile birlikte çekildiği fotoğraflarda anne kız değil de 3 kardeş gibi duruyorlar.
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JASMIN KUNISINAC

Hırvatistan’da yaşayan 22 yaşındaki Jasmin Kunisinac, yol kenarında bulduğu yavru bir tilkiyi sahiplendi.

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Yavruyu biberonla besleyip eğiten Kunisinac, ‘Odi’ adını koyduğu tilkiyle yaşamaya başladı.
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Küçük kardeşi ve köpeğiyle oynayarak evcilleşen tilkinin videolarını paylaşan Kunisinac, sosyal medyada binlerce beğeni almaya başladı.
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Köpek gibi sokakta gezdirdiği tilkisinin videoları onbinlerce kez izlenen Kunisinac, Odi ile
sosyal medyada fenomen oldu.
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LORUN ELISABETH

Manchester'da okuyan 17 yaşındaki Lorun Elisabeth adlı genç kadın Twitter'da kendisini çektiği fotoğrafı paylaştı. Binlerce kişi Lorun'un Michael Jackson ile olan şiddetli benzerliği hakkında yorum yaptı.Lorun'un Jackson'ın ünlü şarkılarından birinin adı olan Blame it on the boogie mesajıyla yaptığı paylaşım 109 binden fazla kez beğenildi. The Mirror'ın haberine göre Lorun Elisabeth "Bunu belirten insanlara karşı tepkim her zaman olumluydu. İşin eğlenceli kısmına bakıyorum, hiçbir zaman internette bana söylediklerinden gerçekten rahatsız olan biri olmadım. O belirli fotoğfta Michael Jackson'a çok benzediğim açık. Birçok kişinin Michael Jackson'ın ünlü şarkı sözleriyle birlikte fotoğrafı retweet etmesini eğlenceli buldum" dedi.

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MOET

İngiltere'de bir İran kedisi 2014 yılında pet shop’ta bakımsızlıktan görme yetisini kaybetti. Emily Shotter daha sonra barınağa götürülen bu kediyi sahiplendi.

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Shotter, “Moet” adını verdiği kedisinin adına açtığı Instagram hesabında fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Sevimli Moet, sosyal medya fenomenine dönüştü ve şimdi 51 binin üzerinde takipçisi var.
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JOAN MACDONALD

Kanadalı büyükanne Joan MacDonald, 70 yaşına geldiğinde hayatının gidişatının istediği gibi olmadığını görüp büyük bir değişim yapmaya karar verdi. Fazla kilolarından kurtulmak için sporcu ve yoga şampiyonu kızı Michelle MacDonald’ın desteğiyle yeni bir hayata başladı.

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Kızının yaşadığı Meksika’da iki hafta kalarak sağlıklı alışkanlıklar ve daha fazla egzersiz içeren bir hayat tarzının nasıl olması gerektiğini öğrendi. Bu deneyim anne-kızı birbirine daha da yakınlaştırdı. 

Joan MacDonald, “Michelle’in beni önemsediğini ve sevdiğini biliyordum ama bu deneyimle birlikte onun sevgisinin bir başka yönünü gördüm” diye konuştu.

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Kanada’ya evine döndüğünde kızının kendisi için oluşturduğu sağlıklı yaşam programını harfiyen uygulayarak altı ayda 23 kilo verdi. Toplamda da 31 kilo zayıfladı.

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Halen haftada beş gün spor salonuna giden ‘süper babaanne’, günde 15 ila 30 dakika boyunca ağırlık kaldırıyor, kardiyo çalışması yapıyor.
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Dengeli bir beslenme programı da uygulayan MacDonald, Insider’a yaptığı açıklamada, yeni yaşam biçimine geçmesinden bu yana kireçlenme ve böbrek hastalığı sıkıntılarının eskisi gibi olmadığını anlattı. “Eskiye oranla enerjim daha yüksek” diyen MacDonald, “Artık kendime daha fazla güveniyorum ve olduğum kişiyi sevmeye başladım” ifadesini kullandı.

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Şimdi 73 yaşında olan MacDonald, “Sağlıklı hissetmek ve hareketli olmak günlük rutinimi sürdürme konusunda beni motive ediyor” dedi.

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Hikayesi ilk 2019 yılında ortaya çıktıktan sonra MacDonald bir ilham kaynağı haline geldi ve Instagram’da bir influencer’a dönüştü. Şimdi 500 binden fazla takipçisi olan MacDonald, sık sık egzersiz videolarını ve sağlıklı yaşam tüyolarını paylaşıyor.

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SUKİ

Bengal kedisi Suki, Instagram’ın yeni fenomenlerinden.

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Macerasever kedi Suki’nin kendi adını taşıyan Instagram sayfasında 1,9 milyon takipçisi var.

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Sahibiyle birlikte seyahat eden kedinin doğaya karşı verdiği göz alıcı pozlar, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Sahibi ona “süper model” kelimesinden türettiği “süper miyav” yakıştırması yapıyor.

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Sahibiyle birlikte Kanada’da yaşayan Suki, bugüne dek Meksika’dan Avusturya’ya dünyanın pek çok ülkesini gezdi.

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Suki’nin bir de kitabı var. Üç yıldır sahibiyle gezen macerasever kedinin geçen ay çıkan Travels of Suki the Adventure Cat adlı kitabında, bugüne dek gittiği yerlerden fotoğraflar ve notlar yer alıyor.

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RASTA

Sevimli köpek Rasta, İsviçre'de her gün yeni bir yeri ziyaret ediyor. Sahibi Sylvia Michel de gittiği yerlerde onu fotoğraflıyor. Kah bir şelalenin önünde, kah bir dağın eteklerinde... Böylece ortaya eşsiz seyahat fotoğrafları çıkıyor.

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Rasta ve profesyonel bir fotoğrafçı olan İsviçreli sahibi, 2014’ten bu yana geziyor.

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İsviçre’nin doğal güzelliklerini gözler önüne seren Rasta’nın Instagram hesabında 280 binden fazla takipçisi var.

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ALENA KRAVCHENKO

‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak anılan Ukraynalı Alena Kravchenko, yaklaşık 180 santim boyundaki saçlarıyla tanınıyor.

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34 yaşındaki Ukraynalı Rapunzel, kendisini sosyal medyada fenomen haline getiren saçlarını yıkamak için tam bir saat uğraştığını söylüyor.

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Kendisini Instagram sayfasında “doğal sarışın” olarak tanıtan Kravchenko, saçlarını haftada bir kez yıkayıp günde en az iki kere tarıyor.
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Çocukluğundan beri uzun saçlı olma tutkusu olduğunu belirten Ukraynalı Rapunzel, annesinin kendisine hep örgü saçın “gerçek güzellik” olduğunu söylediğini belirtiyor. “İşte bu nedenle saçlarım uzun. İç dünyamı yansıtıyor” diyor.

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Instagram’da 15 binden fazla takipçisi olan Kravchenko, saçlarının özellikle erkek takipçileri tarafından beğenildiğini, pek çok kez evlenme teklifi aldığını da belirtiyor.

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Köpekler doğuştan fotojenik varlıklar. Özellikle de Corgi cinsi olanlar...

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Rikimaru adlı Japon Instagram kullanıcısı, ‘Ericobear’ adıyla açtığı sayfasında köpeği Erico’nun fotoğraflarını paylaşıyor.

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Bazı fotoğraflarda Erico’ya kendisinin oyuncak yavru versiyonları da eşlik ediyor.

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50 binden fazla takipçisi olan Erico, Instagram’ın yeni fenomenlerinden.

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MADELINE STUART

Madeline Stuart isimli 22 yaşındaki model, down sendromlu olmasına karşın podyumda elde ettiği başarıyla kendinden söz ettiriyor.

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Doktorların tüm tahminlerine karşın başarıya ulaşan ve dünyanın ilk down sendromlu profesyonel modeli olan Madeline, Tommy Hilfiger ve Diesel gibi dünyaca ünlü firmaların defilelerinde boy gösteriyor.
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Genç modelin Instagram’da da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.
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AVA MARIE VE LEAH ROSE

California'da yaşayan 9 yaşındaki ikizler Ava Marie & Leah Rose sosyal medyada şimdiden fenomen olmayı başardılar.

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6 aylıkken modellik yapmaya başlalan ikizler, 2 farklı markanın reklam yüzü oldu, 1.4 milyon Instagram takipçisine ulaştı.

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Tüm bu koşuşturmaca içinde kızlarının okullarından da geri kalmasını istemeyen anneleri bu konuda özel bir hassasiyet gösteriyor. Tüm çekim programları kızların derslerine ve okul saatlerine göre ayarlanıyor.

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Annelerine göre moda konusunda kendi zevkleri çoktan oluşan ikizler, modellik yaptıkları ürünler hakkında yorumlar yapmaktan geri durmuyorlar...
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Thot, en son Rihanna'nın New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği Savage x Fenty iç çamaşırı defilesinde boy göstermişti.
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NYAKIM GATWECH

Sudanlı model Nyakim Gatwech, simsiyah ten rengiyle Instagram’ın yeni fenomenlerinden biri oldu. Bugün, beğenilen bir model olmasının arkasında acı bir hikaye yatıyor.

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Çocukluğu, Afrika’da bir mülteci kampında geçti. Annesi, Sudan’da devam eden savaştan dolayı o doğmadan önce ülkeyi terk etmişti. Ablası öldü, erkek kardeşi bir bıçaklı saldırıda yaralandı.
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14 yaşındayken ailesiyle birlikte Afrika’daki mülteci kampından ABD’ye taşınan Gatwech, ten renginden dolayı aşağılamaya maruz kaldığı için modellik hayallerini bir kenara bırakmak istedi.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 63
Amerika’da gittiği okulda ten renginden dolayı alay konusu oldu. Okul arkadaşları ona, “Banyo yapmıyorsun. O nedenle cildin bu kara siyah” ya da “Gülümse, seni ancak öyle görebiliyoruz” diyordu.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 64

Tüm bunlardan dolayı her gece yatağa girdiğinde ağlıyordu. Tenini, pek çok Sudanlı kadının yaptığı gibi beyazlatmak istedi. Ama bunu ablasına söylediğinde, ablası ona izin vermedi ve şöyle dedi: “Tenini değil zihnini beyazlatmalısın!”

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 65
“Kendimi çirkin buluyordum ve moda dünyasında göremiyordum” diyen Gatwech, güçlü kalmayı tercih etti ve kendini olduğu haliyle sevmeyi başararak modellik dünyasına girdi.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 66

Kendisine cildini beyazlatmayı önerenlere olumsuz yanıt veren genç model, “Daha açık tenli olmak hayatımı kolaylaştıracaksa ben zor olan yolu seçiyorum” düşüncesiyle yola çıktı. Sahip olduğu ten rengiyle popüler bir model haline geldi.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 67

‘Karanlıklar Kraliçesi’ unvanını alan Gatwech; Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo gibi markalarla çalıştı, Cosmopolitan’a poz verdi. 24 yaşındaki modelin Instagram’da 400 bine yakın takipçisi var. Gatwech, şimdi, kendini olduğu haliyle kabullenip sevmesiyle hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 68

TETSUYA

Instagram’ın yeni yıldızı 84 yaşındaki Japon dede.

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Ninju lakaplı Tetsuya Dede’nin Instagram’da 100 bine yakın takipçisi var.

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Emekli kimya öğretmeni olan Tetsuya, moda dünyasına ‘taze bir kan’ olarak girdi.

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torunuyla eğlenceli bir işe imza attı. Tetsuya, torununun kıyafetlerini giydi, torunu Kudo da onun fotoğraflarını çekti.

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Naoya Kudo, profesyonel moda çekimi görünümündeki fotoğrafları tüm dünyayla paylaşmaya karar vererek dedesi için bir Instagram sayfası açtı.

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Tetsuya’nın sayfası kısa sürede sosyal medyada popülerleşti.

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GEORGIA TRAEBERT

Bir fotoğrafla Down Sendromlu Georgia’nın hayatı değişti.

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Annesi Rubia, 14 yaşındaki kızı Georgia Traebert’in fotoğrafını Facebook’a koyunca fotoğraf çok fazla beğeni alınca, bunu diğer Down Sendromlulara ilham verecek bir fırsata çevirdi.

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Şimdi Brezilyalı Georgia, beş ajansa bağlı çalışan bir model. Ama aynı zamanda Instagram ve Facebook’ta çok fazla takipçisi olan dünya çapında bir fenomen. Instagram’da 65 binden fazla kişi onu takip ediyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 77

Georgia, Brezilya’da tanınan bir giyim markasına ve aynı zamanda bir mücevher markasına reklam modelliği yapıyor.  

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 78

Anne Rubia, “İşin en zor kısmı, bazı insanların Georgia’nın başarısını sadece sarı saçlarına ve mavi gözlerine bağlayan yorumlarını okumak oluyor. Oysa Georgia çok nazik ve yetenekli bir çocuk, aksi takdirde bugün geldiği noktaya gelemezdi” diyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 79

Rubia, “O şimdi medyada görünüyor, kariyeri ve işi hakkında soru soran bir sürü kız etrafını sarıyor. Medyada olmak ve sahip olduğu modellik kariyeri kendine güveninin artmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.  

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Georgia’nın en büyük hayali modelliktense bir şarkıcı ya da oyuncu olmak. Bu nedenle oyunculuk ve müzik dersleri alıyor.

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HUNTER

Shiba Inu türü köpek Hunter, resimleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

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Kanada’da yaşayan Kenny Au ve Denise Lo çiftinin 5 yaşındaki köpeği, fırçayla resim yapma becerisini geliştirince ortaya çıkan tablolara sosyal medyadan beğeni yağdı.

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Hunter’ın yaratıcı çalışmaları artınca ona bir Instagram sayfası açan sahipleri, sevimli köpeğin yaptığı resimleri sosyal medyaya yüklemeye başladı.

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Hunter’ın resimlerini satın almak isteyenler çıktı.

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Şimdi, Hunter’ın ürettiği resimlerin her biri 38 dolara satılıyor.

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CHARLES MCDOWELL

ABD Florida’da 31 yaşındaki Charles McDowell uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. McDowell’ın fotoğrafı polisin Facebook sayfasında paylaşıldı. Boynunun kafasından geniş olan adam bir anda sosyal medya ünlüsüne dönüştü.

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Boynu ile ünlenen Charles McDowell; Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan ve ünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks'i hatırlattı. 

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JARE

Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa objektiflerine takılan Nijeryalı Jare, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa modelleriyle portre üçlemesi yapıyor ve bu fotoğrafları Instagram hesabından yayınlıyor.

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5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak nitelendirildi. Jare'nin fotoğraflarının altına yapılan 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumları dikkat çekti.

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BADDIE WINKLE

1928 doğumlu Baddie Winkle’ın Instagram’da 3,6 milyon takipçisi var.

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Pek çok marka, 70 yaş üzeri müşterileri kendisine çekmek için Winkle’ın popülaritesini kullanıyor.   

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Winkle’ın her bir paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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90 yaşındaki moda ikonu, verdiği bir röportajda, “Ne isterseniz onu yapın… Ne kadar çılgın olmak istiyorsanız o kadar çılgın olun. Bırakın insanlar ne derse desin… Dikkate almayın. İçinizden geldiği gibi olun” dedi.

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“Benim stil ikonum Miley Cyrus. Sanırım aynı kıyafetleri giyiyoruz. Çok benzeriz” diyen Winkle; Drake, Rihanna, Miley, Queen Latife, Blake Shelton gibi ünlüleri beğeniyor.

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BENNY HARLEM VE JAXYN

Baba ve kızı, ilginç saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

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Benny Harlem, 52,07 cm’e kadar uzattığı saçlarıyla dikkat çekerken tek hazinesi saçları olmadı.

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Kızı Jaxyn da ona benzeyen saçlarıyla fenomen oldu.

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Kendine has saçlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen baba-kız, Instagram’ın en çok takipçisi olan isimleri arasına girdi.

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480 bine yakın takipçisi olan baba-kız, saçlarının başrolde olduğu fotoğraflarını paylaştıkça binlerce beğeni alıyor.  

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Baba Harlem, kızına hep eşsiz görünümüyle barışık olması ve Afrikalı mirasıyla gurur duyması gerektiğini öğretti.

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Küçük Jaxyn babası için şu ifadeleri kullanıyor:

“Babam dünyanın en mükemmel adamı. Onun kişiliği, elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veriyor. Babam benim sırdaşım ve öğretmenim. Sadece okul derslerimde değil hayatımdaki her şeyin öğretmeni.”

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İSKELET

Instagram'ın bir başka fenomeni bir iskelet.

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"omgliterallydead" adlı Instagram kullanıcısı, kadınların Instagram'daki yaygın paylaşımlarını taklit etmesiyle fenomen haline geldi.
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260 bine yakın takipçisi olan iskelet, tıpkı Instagram'ı yoğun kullanan kadınlar gibi gündelik hayattan kareler yansıtıyor.
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Örneğin yoga yapmayı seven iskelet, arkadaşıyla birlikte yoga yapıyor.
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O ayrıca kedi seven biri gibi kedili fotoğraflarını da paylaşıyor.
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ZAKLINA BERRIDO PISANO

Zaklina Berrido Pisano’yu görenler 30’un üstünde olduğuna inanamasa da o, 48 yaşında bir büyükanne.

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Instagram paylaşımlarıyla bir fenomene dönüşen Sırp Pisano, İtalya’da yaşıyor.

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İki çocuğu olan Pisano’nun iki de torunu bulunuyor.

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Atletik yapısı sayesinde yaşını göstermeyen büyükanne, “Hedefim, kadınlara içlerindeki çekici tarafı uyandırmaları için ilham vermek” diyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 113

Instagram’da 411 bin takipçisi olan stil ikonu, zaman zaman torunlarının da şık kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşıyor.  

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 114
Geçen yıl ilk kez dünya basınının ilgisini çekmesinden bu yana Pisano'nun takipçileri neredeyse üç misli arttı.
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ANOK YAI

Katıldığı okul festivalinde bir fotoğrafçının objektifine takılan üniversite öğrencisi Anok Yai'ye teklif yağıyor.

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Fotoğraf sosyal medyada yayınlandıktan sonra mankenlik ajansları Anok Yai'nin peşine düştü. Ten rengi ve kendine has kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki genç kızın Instagram'daki takipçi sayısı kısa sürede yaklaşık 60 bine çıktı.
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JULIA VINS

Instagram fenomenlerinden biri takipçilerinin 'Kaslı Barbie' diye hitap ettiği Julia Vins.

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20 yaşındaki Rus sporcu, bebeksi yüz hatları ve bununla tezat oluşturan kaslı kol ve bacaklarıyla kısa sürede bir fenomene dönüştü.
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Bir vücut geliştirme şampiyonu olan Vins, aynı zamanda iddialı bir halterci.
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120 kilogramlık halteri kaldıran Vins, Instagram'da kısa sürede yaklaşık 450 bin takipçi kazandı.
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MEKHI ALANTE LUCKY

‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen Jeremy Meeks’ten sonra yeni bir ‘mahkum’ fenomen doğdu.

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“Jeremy Meeks’in adımlarını takip etmek istemiyorum. Hiç kimsenin adımlarını takip etmek istemiyorum” diyen 20 yaşındaki Mekhi Alante Lucky de eski bir mahkum.

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Van kedisi gibi bir gözünün mavi, diğer gözünün kahverengi olmasıyla ünlenen eski mahkum, modellik mesleğinde ilerliyor.

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Çalıntı araç kullanmak ve hız yapmak suçlamalarıyla Nisan 2016’da tutuklanan  ve cezaevinde yatan Lucky, Nisan ve Aralık 2016 tarihleri arasında, bir kadına saldırıyı da içeren suçları nedeniyle beş kez tutuklandı ve şartlı tahliye edildi.

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Modellik yapmaya başladıktan sonra Instagram takipçilerinde belirgin bir artış gözlenen Lucky’nin çok az paylaşımı olmasına ragmen 30 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

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Bir modellik ajansına bağlı olarak çalışan Lucky, ‘seksi mahkum’ yakıştırmasından rahatsız olduğunu belirterek, “Hayatımda hiç tam olarak hapishaneye girmedim, hiç suç işlemedim, dolayısıyla suçlu değilim” dedi.

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Lucky, “Tutuklandım ve kodese konuldum ama hiçbir zaman cezaevine girmedim, dolayısıyla ikinci seksi mahkum değilim, ben bir suçlu değilim” yorumunu yaptı.

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PAWEL LADZIAK

Polonyalı yeni Instagram fenomeni Pawel Ladziak, çoğu kişi gibi gençleşmeye değil yaşlanmaya çalışıyor.

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Düzenli spor yaparak vücudunu geliştiren 35 yaşındaki Ladziak, saçlarını ve sakallarını beyazlatarak olduğundan yaşlı bir görünümle çektiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

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Kişisel spor antrenörlüğü yapan Ladziak, 35 yaşında olmasına rağmen 60’larında gösteren sıradışı haliyle Instagram’da 340 bine yakın kişi tarafından takip ediliyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 131

Kendisi için “Polonyalı Viking” yakıştırması yapan Ladziak, 16 yaşından beri vücut geliştirme yapıyor ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 132

Ladziak, ne zaman ki saçlarını beyazlatıp kendini yaşlandırarak fotoğraf çekmeye başlıyor, o zaman hayran kitlesi katlanarak artıyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 133

Ladziak, bir başka Instagram fenomeni olan 49 yaşındaki İtalyan Gianluca Vacchi’ye (sağdaki) benzetiliyor.

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 134
GIANLUCA VACCHI

İtalyan işadamı Gianluca Vacchi, şaşalı hayatını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımlarıyla Instagram fenomenine dönüştü.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 135
Vacchi, 7 milyonluk milyonluk takipçisiyle Instagram’ın en gözde isimlerinden biri haline geldi.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 136
Tatil fotoğraflarını paylaşan 48 yaşındaki işadamı, en çok eşi Giorgia Gabriele ile teknede yaptığı dansla konuşuldu.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 137
Tatil fotoğraflarını paylaşan 48 yaşındaki işadamı, en çok eşi Giorgia Gabriele ile teknede yaptığı dansla konuşuldu.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 138
Vacchi’nin, bir diğer farkı ise eşi Gabriele’e duyduğu büyük aşk sebebiyle sık sık romantik paylaşımlar da yapıyor.
Instagram'ın sıra dışı fenomenleri - 139

CHUANDO TAN

Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan, yaşıyla çelişen görünümüyle tüm dünyanın ilgisini çekti.

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Eski model ve pop şarkıcısı yeni fotoğrafçı Chuando Tan, 50 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında görünmesiyle sosyal medyada bir fenomene dönüştü.

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50 yaşındaki fotoğrafçı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla yaşını göstermemekte ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

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Çin’de bir haber sitesinde yer aldıktan sonra ünü, kendi ülke sınırlarını aşan Tan, Instagram’da 220 binin üzerinde takipçiye sahip.

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1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında Singapur’un en popüler modellerinden biri olan Tan, kariyerinde kısa süreliğine pop şarkıcılığına da yer verdi.

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Tan daha sonra fotoğrafçılıktaki yeteneğini keşfederek kendini tamamen bu işe adadı.

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Peki Singapurlu fotoğrafçının sırrı ne? Ailesinden aldığı genler açısından şanslı olan Tan, fit vücudu ve genç görünümünü sıkı çalışmasına da borçlu.  

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Tan, herkesi hayran bırakan görünümünü, geç saatte banyo yapmayıp sabah banyosunu tercih etmesine, düzenli olarak her gün Hainan (Çin’de bir bölge) tavuğu yemesine bağlıyor.

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Tan ayrıca haftanın her günü spor yaptığını da belirtiyor.

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NYAKIM GATWECH

'Karanlığın Kraliçesi' Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, insanlara karanlıktan korkmamaları gerektiğini öğretiyor.

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Çarpıcı koyuluktaki ten rengi ile güzellik tabularını yıkan 24 yaşındaki model, kendisiyle aynı renkte olan diğer insanları da cesaretlendirmeyi hedefliyor.
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ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşayan Gatwech, burada siyahilerin temsilciliğini üstleniyor. 

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Ten renginden utanmadığını söyleyen Sudanlı model, bütün dünyanın bunun farkına varmasını istediğini belirtiyor.
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Instagram’da 155 bin takipçisi bulunan Gatwech, bir gün bir taksi şoförünün kendisine tenini açtırmayı deneyebileceğini söylediğini belirterek, “Tenimin görünümüyle ilgili karşılaştığım sorulara inanamazsınız” diyor.

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Moda sektörünün tek siyahi modeli olmasa da kendisine verilen 'Karanlığın Kraliçesi' lakabını seve seve kabul ettiğini belirten Gatwech, “Siyah koyudur, siyah güzeldir, siyah altındır. Amerikan standartlarının Afrikalı ruhunuza zarar vermesine izin vermeyin” diyor.

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Gatwech, “Benim çikolata bedenim zariftir. Ayrıca savaşçı bir ulusu temsil ediyor" diyor.
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HANEEFA ADAM

Nijeryalı Haneefa Adam, açtığı Instagram hesabında Barbie’nin tesettürlü fotoğraflarını paylaşıyor.

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İngiltere’de farmakoloji eğitimi alan 24 yaşındaki Adam, kendi yarattığı tesettürlü Barbie’nin Müslüman kızlar için rol model olmasını umuyor.

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“Benim dinimde ve kültürel kimliğimde bir bebek. Ben sadece benim gibi Müslüman kızlara başka bir seçenek sunmak istedim” dedi.

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Haneefa Adam’ın "hijarbie" adlı  Instagram hesabının 1,7 milyon takipçisi var.

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Bu kadar popüler olmasına, olumlu yorumlarla karşılaşmasına rağmen, olumsuz eleştiriler de aldığını söyleyen Adam, “Müslüman kadınların örtünmesinin zorlamayla olduğunu düşünüyorlar. Ama çoğunluğumuz için öyle değil” dedi.   

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Adam ayrıca, “Müslümanlar hakkındaki yanlış fikirleri düzeltmek için sosyal medyanın harika bir platform olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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14 aylık bebek Harlen Bodhi White, Instagram'ın yeni fenomeni haline geldi. 

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187 bin takipçisi olan bebeğe markalardan teklifler yağıyor.

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27 yaşındaki annesi Chelsea White’ın paylaştığı fotoğraflarıyla ünlenen, bebek modelliği de yapan Harlen Bodhi, şimdiye kadar onlarca markanın ürünlerini giydi ve reklamını yaptı.
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Son moda kıyafetleriyle birbirinden tatlı fotoğraflarıyla beğeni toplayan Harlen Bodhi'nin takipçi sayısı ünlülerin çocuklarını katlamış durumda.

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Harlen Bodhi, Beyonce'nin kızı Blue Ivy ve David Beckham'ın kızı Harper Beckham'dan çok daha fazla takipçiye sahip.

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Instagram’ında “bebek modeli ve blogger” olarak lanse edilen Harlen Bodhi'ye en son bir markadan bir milyon dolarlık reklam teklifi geldi. 

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İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan bebeğin ailesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. 

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FRAN SUAREZ

İspanya'nın Madrid şehrinde bir hastanede hemşire olarak çalışan Fran Suarez sosyal medyanın en sıradışı kişiliklerinden biri haline geldi.

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Instagram'da 60 bine yakın takipçisi olan Suarez için hayranları “dünyanın en seksi erkek hemşiresi” yorumları yapıyor.

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Hemşireliğin yanı sıra modellik de yapan Suares, çalıştığı hastanenin yanı sıra spor salonundan da fotoğraflar paylaşıyor.

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Şimdiye kadar Nivea for Men, Wella gibi markalara modellik yapan 27 yaşındaki erkek hemşire sosyal medya hesabından sağlıklı beslenme ve sporla ilgili tavsiyeler de veriyor.

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MALIN RYDDQVIS

Lisanslı Boeing pilotu Malin Rydqvis dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yoga pozlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçi kazandı.
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Hem uçuştaki hem de yogadaki kabiliyetlerini sergileyen 29 yaşındaki İşveçli pilot, dünyanın farklı yerlerine gittiğinde dikkat çekici yoga hareketleriyle poz veriyor ve bunları sosyal medyada paylaşıyor.
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Hırvat asıllı Rydqvis, Mallorca ve Tenerife gibi yerlerde etkileyici manzaraya karşı yoga yapıyor.
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Rydqvis, 2008 yılında snowboard yaparken kaza geçirdikten sonra sırt ağrısı çekmeye başlayınca yoga yapmaya başladığını söyledi.
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“Her şeyi denedim ama tek işe yarayan şey yoga oldu” diyen Rydqvis, “Bana kendimi daha iyi anlamam ve başkalarına karşı daha iyi biri olmam için yardım ediyor” dedi.
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Instagram’da flymeyoga adıyla fotoğraflarını yayınlayan Rydqvis’in kısa sürede 150 bine yakın takipçisi oldu.
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ARNA YR. JONDOTTIR

İzlanda’nın güzellik kraliçesi Arna Yr Jonsdottir, Las Vegas’ta Miss Grand International güzellik yarışmasını düzenleyen kurul tarafından kilolu bulunan ve acilen diyete girmesi istenen 20 yaşındaki kraliçe, bu isteği reddetti.
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İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te yaşayan eski jimnatistikçi Jonsdottir karar sonrası şöyle konuştu: “Evet omuzlarım biraz daha büyük olabilir çünkü ben İzlanda’da milli takımda bulunan bir atletim ve bununla gurur duyuyorum.
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Ama yarışmanın sahibi kilo vermemi istiyor ve beni olduğum gibi kabul etmiyorsa benim ilk 10’da olmamı da hak etmiyor demektir”
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Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri sayılan Miss Grand International’dan ayrılan Jonsdottir, yarışma kurulunu reddeden tavrıyla sosyal medyada fenomen haline geldi.
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SIMON HOOPER

Simon Hooper 4 kız babası olmanın eğlenceli ve zorlu yanlarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen oldu.
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4 kız babası Hooper'ın 9 ve 6 yaşında iki kızı, 10 aylık da ikiz kızları var.
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‘Aile olmak çok zor, bu nedenle işin eğlenceli yanını paylaşmak istedim’ diyen Hooper’ın eğlenceli dünyası sosyal medya kullanıcılarını epey güldürüyor.
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AVERAGE ROB

Average Rob adlı kullanıcı kendini ünlülerin fotoğraflarının yanına "photoshop'layıp Instagram sayfasında paylaşıyor. Bu sayede şöhrete de ulaşan Rob'un amacı ünlülerle arkadaş olduğunu gösterip "hava atmak" değil, hem eğlenmek hem de takipçilerini eğlendirmek.

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KHOUDIA DIOP

Afrika’nın en ünlü modeli Khoudia Diop, çocukken aşağılanmasına yol açan simsiyah teni sayesinde “Melanin Tanrıçası” olarak ünlendi.
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Yaklaşık 400 bin takipçiye sahip olan Senegalli 19 yaşaındaki Diop, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, “Yetişme çağında tenimin rengi nedeniyle çok ağlatıldım” dedi.
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New York’ta yaşayan Diop, “Büyüdükten sonra bu kabalıklarla yüzleştim. Bir yetişkin olarak her gün kendimi daha fazla sevmeyi ve olumsuz insanları dikkate almamayı öğrendim. Farklı olacak kadar şanslıysanız bunu hiçbir zaman değiştirmeyin” şeklinde konuştu.
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DAN BILZERIAN

Yaklaşık 30 milyon takipçisiyle Instagram'ın Kralı olarak tanınan Dan Bilzerian'ın, sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla büyük bir fenomen haline geldi.

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DARRYLL JONES

Tam bir Star Wars hayranı olan Darryll Jones, bu hayranlığını yansıttığı fotoğraflarıyla Instagram’ın en çok takip edilen hesaplarından birine sahip omayı başardı.

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Star Wars karakteri stormtrooper şeklindeki oyuncağın çeşitli maceralar yaşarken çektiği fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Jones’un 108 bin takipçisi var.

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Mini Star Wars trooper’ı kah gitar çalıyor, kah bisiklete biniyor... Bazense paletleriyle deniz girmeye hazırlanıyor.

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