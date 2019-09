Ümit Kantarcılar filmde kullandığı Chevrolet'i aldı (Ünlüler ve otomobilleri)

PLAKA DİKKAT ÇEKTİ



Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile evlenen Alişan, önceki gün Ortaköy'deydi. Ramazan alışverişi yapan Alişan'ın yeni aldığı milyonluk Maserati cipinin plakasında eşinin isminin ilk iki harfini tercih etmesi dikkat çekti.



MEZUNİYET HEDİYESİ



Sibel Can, Hakan Ural’dan olan kızı Melisa Ural’a (23) 5 yıl önce liseyi bitirince Volkswagen New Beetle almıştı. İngiltere’de üniversite eğitimi gören Melisa, İstanbul’a her geldiğinde kırmızı arabası ile gece turuna çıkıyordu.

Sibel Can, “Çok mütevazı, parayla pulla işi yok” dediği kızına 5 yılın sonunda sürpriz yaptı. Sibel Can, İngiltere’deki ‘London College Of Communication’ı bitirmeye hazırlanan kızına 500 bin lira değerinde Mercedes marka otomobil aldı.