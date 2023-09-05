Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncuları kimler? (Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi)

ATLANTA OLİMPİYATLARI'NDA ŞAMPİYON OLDU

1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyon oldu



Dünyanın efsane sporcuları arasına yerleşen Naim Süleymanoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 1988 Seul Olimpiyatları'nda erkekler 60 kiloda mücadele ederken, 9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını (190 kilo) kaldırarak "Dünyanın en iyi haltercisi" ödülünü kazanan "Cep Herkülü", bunu dünyada başaran tek sporcu olarak tarihe geçti.



Naim ayrıca, silkmenin yanı sıra koparmada da 152,5 kilo kaldırarak toplamda 342,5 kiloya ulaşıp, dünya ve olimpiyat rekorları kırdı.



Bu tarihte olimpiyatlarda güreş dışında Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren sporcu olarak tarihte yerini aldı.



Naim Süleymanoğlu, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.



Milli halterci, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda birinci olarak, üst üste 3 olimpiyat altın madalyasıyla podyuma çıktı. Naim Süleymanoğlu, kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.



1996'da haltere ara veren Naim Süleymanoğlu, sonrasında katıldığı 2000 Sydney Olimpiyatları'nda başarılı olamadı ve aktif spor hayatına veda etti. Efsane sporcu, Sydney'e kadar 24 yıl boyunca halterde bir numara olarak adından söz ettirdi.



TİME DERGİSİNE KAPAK OLAN İLK SPORCU



1988 Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kıran ve "Dünyanın en iyi haltercisi" seçilen Naim Süleymanoğlu, 3 Ekim 1988'de "Everybody Wins" başlığıyla Time dergisine kapak oldu.



O yıl Avrupa Halter Şampiyonası'nın ardından dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Naim Süleymanoğlu, teklif edilen ABD vatandaşlığını ise reddetmişti.



Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunda (IWF) dünyanın en genç asbaşkanı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kapsamında adı, Londra metrosundaki bir istasyona verildi. 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'da bir caddeye de "Naim Süleymanoğlu" adı verildi.