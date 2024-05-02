Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri dizisinde: Hangi karaktere hayat verecek?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri ekibine dahil olacak. Aynı zamanda dizinin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun da kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, “İnci Taneleri”nde “Meltem” rolüne hayat verecek. Tıpkı abisi gibi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gözde Kocaoğlu, oyunculuk kariyerine “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisiyle başlamıştı.

GÖZDE KOCAOĞLU KİMDİR?

3 Şubat 1986’da İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisi ile TV kariyerine başladı. Şimdilerde Aşk Laftan Anlamaz’da Çağla karakterini canlandırmıştı.