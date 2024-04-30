Kara Bela filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Kara Bela filmi oyuncu kadrosu ve konusu)

Burak Aksak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Kara Bela filmi, vizyona girdiği 2015 yılında dikkat çeken yapımlardan biri olmuştu. Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Cihan Ercan ve Seda Bakan'ın başrolü paylaştığı filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te gerçekleştirildi.

KARA BELA FİLMİ KONUSU



Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca arabasına aldığı insanlar yüzünden hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.