Kara Bela filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Kara Bela filmi oyuncu kadrosu ve konusu)

Kara Bela filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Star TV'nin 30 Nisan tarihli yayın akışında yer alan Kara Bela'yı ilk kez izleyecek olan vatandaşlar kadro ve konu araştırması yapıyor. Peki, Kara Bela filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Kara Bela filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Kara Bela filmi oyuncu kadrosu ve konusu)

Burak Aksak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Kara Bela filmi, vizyona girdiği 2015 yılında dikkat çeken yapımlardan biri olmuştu. Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Cihan Ercan ve Seda Bakan'ın başrolü paylaştığı filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te gerçekleştirildi.

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca arabasına aldığı insanlar yüzünden hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

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