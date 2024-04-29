Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi Güneş'i canlandıran Erkan Avcı kimdir?

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü olduğu Kızıl Goncalar dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Sadi Hüdayi oldu. Cüneyd'in amcası olan Sadi Hüdayi'ye Erkan Avcı hayat veriyor. Peki, Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi Güneş'i canlandıran Erkan Avcı kimdir?

Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi Güneş'i canlandıran Erkan Avcı kimdir?

Son zamanlarda Kızıl Goncalar'da hayat verdiği Sadi Hüdayi karakteriyle adından söz ettiren Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. atv’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, FOX’ta yayımlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Mazhar" karakterini canlandırdı. 

SADİ HÜDAYİ KARAKTERİ HAKKINDA

Tarikatın sözcüsü, posta oturması beklenen vârisi, eşi Hasna’nın aşkıdır Sadi Hüdayi. Feyza’nın babasıdır. Hem sevdiği hem de yeri gelince kıskandığı yeğeni Cüneyd’i kollamak en büyük önceliğidir.

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