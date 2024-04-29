Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi Güneş'i canlandıran Erkan Avcı kimdir?

Son zamanlarda Kızıl Goncalar'da hayat verdiği Sadi Hüdayi karakteriyle adından söz ettiren Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. atv’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, FOX’ta yayımlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Mazhar" karakterini canlandırdı.



SADİ HÜDAYİ KARAKTERİ HAKKINDA



Tarikatın sözcüsü, posta oturması beklenen vârisi, eşi Hasna’nın aşkıdır Sadi Hüdayi. Feyza’nın babasıdır. Hem sevdiği hem de yeri gelince kıskandığı yeğeni Cüneyd’i kollamak en büyük önceliğidir.