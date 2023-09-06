Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

“Kuruluş Osman” dizisi yakında beşinci sezonuyla seyirciyle buluşacak. Bozdağ Film imzalı dizi, haziran ayında yayınlanan 130. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eylül ayına giriş yapılmasıyla birlikte yeni sezon tarihi merak edildi.
Kuruluş Osman 5. sezonunun eylül ayı içerisinde yeniden ekranlara "merhaba" demesi bekleniyor.
Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi, Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in başarılarla dolu hayatına ışık tutuyor.
SÜRPRİZ GELİŞME
Sezon finali öncesi Malhun Hatun rolünü canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy ayrılık kararı almış ve ekip arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketi Atiksoy’u “Kuruluş Osman”da kalmaya ikna etti. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de göz kamaştıran Yıldız Çağrı Atiksoy, fenomen dizinin 5. sezon bölümlerinde de projeye devam edecek.
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