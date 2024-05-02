Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? İnci Taneleri'nde Azem'in kızı Nehir'i canlandıran Sera Kutlubey hakkında bilgiler

“İnci Taneleri”nde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı Nehir’i kimin oynayacağı merak konusuydu. Rolün sahibi Sera Kutlubey oldu. “İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosuna Sera Kutlubey’in yanı sıra başarılı oyuncu Bora Cengiz de dahil oluyor. Cengiz, “İnci Taneleri”nde Nehir’in hayatını değiştiren nişanlısını canlandıracak.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.



Sera Kutlubey, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Oyuncunun “Plüton’unmDüş’üşü” adında bir romanı bulunuyor.