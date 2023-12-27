MasterChef All Star'a konuk oldu: Şef Osman Sezener kimdir?

Osman Sezener 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuduktan sonra New York French Culinary'de eğitimini tamamladı.



Restoranların farklı departmanlarında çalışan Sezener, küçük yaşlardan bu yana dünya mutfaklarına olan ilgisiyle damak tadını geliştirdi. ABD, İtalya ve İstanbul'un önemli mutfaklarında bulundu.



İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde yer almayı başaran şef Osman Sezener'in işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer "yıldız" ile işaretlendi. Urla'daki yıldız alan restoranı için sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle "yeşil yıldız" da kazanan Sezener'in ailesine ait restoranı da rehberde tavsiye listesinde yer buldu.