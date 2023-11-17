Paşa böreği nasıl yapılır? Paşa böreği tarifi ve malzemeleri

Paşa böreği, Aydın yöresine özgü bir yemektir. Adında börek geçmesine rağmen bölgede ana yemek olarak servis edilir.



Buğday unu ve yumurta ile yoğrulan hamurlar tavada kızartılır. Kızartılan yufkalar et suyunda ıslatılır. Islatılan yufkaların arasına ve en üst katına kavrulmuş kıymalar konur. Üzerine süzme yoğurt ve kırmızı toz biberli tereyağlı sos ile servis edilir. Aydın'ın bazı bölgelerinde kavrulan kıymanın içerisine çam fıstığı da eklenir.



Paşa Böreği Malzemeleri Nelerdir



1 kg un

3 yumurta

1 fincan zeytinyağı veya ay çiçek yağı

½ kg taze dana kıyması

½ kg yoğurt

Bir su bardağı çam fıstığı

2 bardak et suyu

Yarım demet maydanoz

karabiber, kırmızı tozbiber, tuz



Paşa Böreği Nasıl Yapılır?



Önce biraz yağ, karabiber varsa çam fıstığı ve maydanoz karıştırılarak bir tavada kavrulur. Un sadece yumurta ile yoğurulur. Bir yemek tabağı çapında yarım santim kalınlığında yufkalar açılır. (Sekiz tane kadar). Her biri teker teker tavada kızartılır. Geniş bir kapta et suyu kaynatılır. Daha önce pişirilen yufkalar et suyunda her iki tarafı ıslanarak tek tek kabartılır. Aralarına hazırlanan kavrulmuş kıymalar konan 3 yufkanın en üstüne yeniden kıyma ve yoğurt konulur. Tereyağı ile tavada kızdırılan kırmızıbiberle hazırlanan renkli sos üzerine gezdirilir. Sıcak olarak servis yapılır.