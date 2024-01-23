Sinan Taymin Albayrak kimdir? Set kazası ardından hastaneye kaldırılan Sinan Taymin Albayrak'ın son durumu

TV100’ün haberine göre bir sahne çekimi için ata binen Sinan Taymin Albayrak atla birlikte ağaca çarptı.



Ağır yaralanan oyuncuya ilk müdahale sette sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Oyuncunun bilincinin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema oyuncusu Sinan Albayrak 27 Şubat 1973 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim hayatına başlayıp son senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır.





