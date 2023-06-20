Tetikçinin Oğlu dizisi mi bitti mi, final mi yaptı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tetikçinin Oğlu dizisi sessiz sedasız final yaparak ekranlara veda etti. Tetikçinin Oğlu” dizisinin Bodrum‘da çekilen 7. bölümünün ardından dizinin ekibi geçen ay ortası İstanbul‘a dönmüştü. Sezon finali yapacağı açıklanan diziyle ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. O3 Medya ve Same Film imzalı diziyle ilgili sessiz sedasız final kararı alındı ve bu karar dizi ekibine de duyuruldu.
Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek‘in yönettiği “Tetikçinin Oğlu” dizisinde Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak’a Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular da eşlik ediyordu. Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen’siz sadece Şevket Çoruh’la devam etmesi planlanan yeni bir hikâyenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.
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