Tetikçinin Oğlu dizisi mi bitti mi, final mi yaptı?

Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek‘in yönettiği “Tetikçinin Oğlu” dizisinde Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak’a Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular da eşlik ediyordu. Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen’siz sadece Şevket Çoruh’la devam etmesi planlanan yeni bir hikâyenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.