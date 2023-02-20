Veda Mektubu dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Most Production imzalı Veda Mektubu dizisinin yayın tarihi açıklandı.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Veda Mektubu' dizisi 27 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

VEDA MEKTUBU KONUSU

Dizi, aşklarını aileleri yüzünden geride bırakan Alanur ve Ziya'nın çocukları Aslı ve Mehmet'in aşkı ile yeniden karşılaşması ve akabinde yaşananları konu alıyor.