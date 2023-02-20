Veda Mektubu dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Most Production imzalı Veda Mektubu dizisinin yayın tarihi açıklandı.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Veda Mektubu' dizisi 27 Şubat Pazartesi günü başlıyor.
VEDA MEKTUBU KONUSU
Dizi, aşklarını aileleri yüzünden geride bırakan Alanur ve Ziya'nın çocukları Aslı ve Mehmet'in aşkı ile yeniden karşılaşması ve akabinde yaşananları konu alıyor.
VEDA MEKTUBU DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kadrosunda Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor.