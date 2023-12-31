Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları

SHOW TV



Kahkaha dolu yılbaşı skeçleri, sürpriz konukları ve eğlenceli performansları ile Güldür Güldür Show, izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşatacak. 90’lar pop müziğinin ikon haline gelmiş sesleri Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner; akordeon ustası Muammer Ketencioğlu ile Balkanlar Korosu, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı marşıyla Norm Ender ve 19 yıl aradan sonra ilk kez televizyon ekranına çıkan duayen müzisyen Nazan Öncel şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.



Güldür Güldür Show’un bol kahkahalı skeçlerine de sürpriz isimler konuk olacak. İkonik Sürahi Nine karakterleriyle Yasemin Yalçın ve başarılı oyuncu Deniz Baysal Yurtcu skeçlerdeki yerini alırken, illüzyonist Enver Ertaş sahnede Ali Sunal ile unutulmayacak bir gösteriye imza atacak.