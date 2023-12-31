Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları

Yılbaşı özel programlarının tanıtımları 31 Aralık gecesine günler kala duyurulmuştu. Neredeyse tüm kanallar, yeni yılı evde karşılayacak olan vatandaşlar için ünlü isimlerin de dahil olduğu eğlenceli programlar hazırladı. Peki, yılbaşında televizyonda hangi programlar var? İşte 2024 yılbaşı gecesi TV programları...

Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları

Türkiye'nin en çok izlenen kanalları yılbaşına özel programlarını paylaştı. Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşını evde geçirecekler için birbirinden eğlenceli Tv programları 31 Aralık gecesi ekranlarda yer alacak

Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları - 1

STAR

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik seyri sunacak. Star TV'nin yılbaşı klasiği hailne gelen İbo Show'da Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar yer alacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları - 2

KANAL D

Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hünsü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi konuk olacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları - 3

TV8

Jürisinde Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in de yer alacağı O Ses Türkiye Özel programına İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Kerem Alışık, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya gibi ünlü isimler katılacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2024 yılbaşı gecesi TV programları - 4

SHOW TV

Kahkaha dolu yılbaşı skeçleri, sürpriz konukları ve eğlenceli performansları ile Güldür Güldür Show, izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşatacak. 90’lar pop müziğinin ikon haline gelmiş sesleri Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner; akordeon ustası Muammer Ketencioğlu ile Balkanlar Korosu, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı marşıyla Norm Ender ve 19 yıl aradan sonra ilk kez televizyon ekranına çıkan duayen müzisyen Nazan Öncel şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.

Güldür Güldür Show’un bol kahkahalı skeçlerine de sürpriz isimler konuk olacak. İkonik Sürahi Nine karakterleriyle Yasemin Yalçın ve başarılı oyuncu Deniz Baysal Yurtcu skeçlerdeki yerini alırken, illüzyonist Enver Ertaş sahnede Ali Sunal ile unutulmayacak bir gösteriye imza atacak.

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