Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira'nın hayatında yeni biri mi var?

Futbolcu Gerard Pique ile dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayırmış; eski futbolcu, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlamıştı. Pique ve Marti'nin evleneceği yönünde ortaya atılan iddiaların ardından Shakira'nın da yeni biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.
ESKİ HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre 46 yaşındaki Shakira, Pique ile birlikte yaşadığı Barselona'dan taşınıp Miami'ye yerleşmeyi planlıyor. Burada yeni bir hayat kurmayı hedefleyen şarkıcının Miami'de "gizemli bir sevgilisi" olduğu ve ikilinin birkaç ay önce tanıştıkları iddia edildi.
Bazı kaynaklara göre gelecek ay iki oğlu Sasha ve Milan'ın okulları yarıyıl tatiline girer girmez Shakira Miami'ye gidecek. MailOnline'ın haberine göre, Shakira'nın temsilcileri bu iddiaları yalanladı.
GUINNESS REKORU KIRDI
Öte yandan, Shakira son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişti. Shakira, DJ Bizarrap ile imza attığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kırdı.
Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.
PIQUE'YE GÖNDERME YAPTI
Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.