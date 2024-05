İstanbul konseri öncesi Deep Purple'dan yeni şarkı

‘’Smoke On The Water”, ‘’Highway Star’’ ‘’Burn”, ’’Child in Time’’, ‘’Soldier of Fortune”, ”Hurricane”, ”Perfect Strangers’’ gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple, 25 Haziran 2024'te Volume up organizasyon ve STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta sahnede olacak.

Konsere geri sayım devam ederken Deep Purple, yeni stüdyo albümü "=1"in duyurulmasının ardından ilk single'ı Portable Door'u yayınladı.