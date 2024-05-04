Erguvan, antik dönemden bu yana birçok sanatçıya ilham verdi

İstanbul Boğazı'nın iki yakasında da yetişen, asaletin sembolü, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan erguvan ağacı, nisan ortalarından mayıs sonuna kadar doğaseverleri selamlıyor. Erguvan ağaçlarının anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak bilinirken, bitki Türkiye'de Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak görülüyor.

Botanik özelliklerinin yanı sıra birçok anlam atfedilen erguvan, antik dönemden bugüne, geniş bir tarihsel serüvene sahip. Erguvanlar, birçok medeniyetin mitolojik hikayelerine ve efsanelere de konu oldu. Bizans hükümdarları, Bizans ve Hristiyanlığın önemli imgelerinden olan erguvan morunu kıyafetlerinde kullandı.

Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için erguvan rengi, Bizans İmparatorluğu'nda bir zenginlik, güç belirtisiydi ve imparator dışında kimse mor pelerin takamazdı. Erguvanlar, Osmanlı Devleti'nin de vazgeçilmez simgelerinden biriydi. Yıldırım Beyazıt'ın damadı Emir Sultan, 14. yüzyıldan itibaren her bahar "Erguvan Şenlikleri" düzenledi ve bu gelenek 19. yüzyıla kadar devam etti. Şenlikler "Erguvan cemiyeti", "Erguvan faslı" ve "Erguvan bayramı" gibi isimlerle anıldı.

Erguvanın güçlü dalları, Osmanlı döneminde baston yapımında kullanıldı. Mor, leylak rengi ve pembe arası özgün bir renge sahip erguvan çiçekleri de Türk mutfağında salatalara renk ve lezzet katması için halen kullanılıyor. Ayrıca erguvan çiçeklerinden şerbet yapılıyor. Erguvan İstanbul Gönüllüleri Başkanı Hüseyin Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapraklarının kalp şeklinde olması dolayısıyla İspanyolların erguvana "aşk ağacı" dediklerini söyledi.