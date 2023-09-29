Galataport, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi meraklılarını ağırlayacak

Galataport, 30 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi meraklılarını ağırlayacak.

Galataport, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi meraklılarını ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin duraklarından İstanbul'da gastronomi içerikli bir program sunulacak.

Galataport'tan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler Osmanlı saray lezzetlerinden çikolataya, aromatik kahvelerden pizza yapımına kadar pek çok farklı atölye çalışmasını Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydolarak, ücretsiz şekilde deneyimleyebilecek.

Katılım kontenjan dahilinde olacak.

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