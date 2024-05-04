Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

Uzun kış mevsiminin ardından karların eridiği Kars'ta açan bahar çiçekleri doğaya ve tarihi mekanlara renk kattı.

Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla kar örtüsünün eridiği kentte, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Baharın gelmesiyle doğanın canlandığı, havaların ısındığı şehirde açan çiçekler doğaya renk kattı.

Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çalı Gölü'nün etrafındaki çiçekler de bahara "merhaba" dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de çiçekler arasında tarihi yapıları çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

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