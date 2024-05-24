Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Kazıların başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından Vali Yılmaz, gazetecilere, Kastabala Antik Kenti'nde uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmalarda çok önemli tarihi bulgular elde edildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten görülmeye değer. Biz burayı Çukurova'nın Efes'i olarak tanımlıyoruz. Sütunları, tiyatrosu, kalesi ile Çukurova'da muhteşem bir antik kent. Bu antik kentin tarihini ortaya çıkarma anlamında bu kazılar, şu anda Türkiye’de yapılan kazılar içinde en önem arz eden arasında yer alıyor. Burada tarihimizi hem ortaya çıkarmak hem de yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.