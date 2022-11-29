Kazdağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kazdağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

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Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 'nın yeşil bitki örtüsü beyaza büründü.

Hava sıcaklığının bazı noktalarda eksi derecelerde seyrettiği Kazdağları, doğa meraklılarının da ilgisini çekti.

Çok sayıda kişi yağış alan yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

Kazdağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü - 1

Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde incelemelerde bulunan Kalkım Belediyesi ekipleri de kar yağan alanları görüntüledi.

Yağış nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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