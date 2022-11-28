Fransa’nın incisi Nice

Fransız rivierasının başkenti Nice, Akdeniz kıyısında yer alan konumu sayesinde edindiği uçsuz bucaksız sahilleri, gösterişli mimarisi, çok sayıda müzesi ve yapay gölleri ile gerçekten etkileyici. Ayrıca sahil şeridindeki gece klüpleri, casinoları ve restoranları ile oldukça renkli bir gece hayatına sahip.

Nice çok büyük bir şehir olmadığı için sadece birkaç gününüzü ayırarak rahatlıkla şehrin tadını çıkarabilir; çok sayıda sokak ve müze keşfedebilirsiniz.