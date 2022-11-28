Fransa’nın incisi Nice

Fransız rivierasının başkenti Nice, Akdeniz kıyısında yer alan konumu sayesinde edindiği uçsuz bucaksız sahilleri, gösterişli mimarisi, çok sayıda müzesi ve yapay gölleri ile gerçekten etkileyici. Ayrıca sahil şeridindeki gece klüpleri, casinoları ve restoranları ile oldukça renkli bir gece hayatına sahip.
Nice çok büyük bir şehir olmadığı için sadece birkaç gününüzü ayırarak rahatlıkla şehrin tadını çıkarabilir; çok sayıda sokak ve müze keşfedebilirsiniz.
Nice’in en popüler ve turistik meydanı olan, restoranlarla ve mağazalarla çevrelenmiş Massena Meydanı, sırf 7 adet oturan insan figürünü simgeleyen ve 7 kıtadan 7 insanı sembolize eden “Conversation a Nice” adlı heykelleri görmek için bile mutlaka gidilmesi gereken yerlerden.
Şehrin ilk yerleşim bölgesi olan Vieux Nice (Eski Nice), daracık sokakları, kafeleri, mağazaları, barları ve minik evleri ile kesinlikle vaktinizin çoğunun geçeceği yerlerden biri. Ayrıca 1960’lardan günümüze önemli Avrupa ve Amerikan avangard koleksiyonlarını içinde barındıran Çağdaş ve Modern Sanatlar Müzesi de (Musée d’art Moderne et d’art Contemporain) bu bölgede.
Mimari açıdan Moskova’daki St Basil’s Katedrali’ni andıran St. Nicholas Rus Ortodoks Katedrali, Nice’i keşfeden Rus soyluları tarafından 1912 yılında tamamlanmış. Biraz şehir merkezinin dışında kalsa da vaktiniz varsa kesinlikle göz atmaya değer.
Nice’te bir akşamüstünüzü mutlaka bu kaleye çıkmak için ayırın ve tırmanmanız gereken merdivenlere rağmen, gün batımına karşı eşsiz Nice sahil şeridi manzarasını kaçırmayın.
Çeşit çeşit meyve sebze bulabileceğiniz, sevdiklerinize küçük hediyelikler alabileceğiniz ve bir yandan da leziz atıştırmalıklarla karnınızı doyurabileceğiniz Cours Saleya pazarında iyi vakit geçireceğiniz garanti.
Nice deyince aklınıza gelecek ilk fotoğraf karesi muhtemelen bu bölgeye ait. Sahil şeridinin yapılmasında İngilizler’in payı olduğu için Promenade des Anglais ismini alan bölge; çeşit çeşit otel, restoran, özel ve halk plajı ile dolup taşıyor. Yine Orson Welles’ten, Picasso’ya, Salvador Dali’den Michael Jackson’a çok sayıda ünlünün kaldığı, lobi bölümü boydan boya sanat eserleriyle dolu ve sahibi Madame Augier’in hayvan dostu olması nedeniyle evcil hayvanınızla da konaklayabileceğiniz lüks otel Negresco da bu bölgede yer alıyor.
Nice’ten çıkmış iki ünlü sanatçıdan biri olan Henri Matisse’in çok sayıda resmini, heykelini ve seramiğini görebileceğiniz bu müze, kesinlikle görülmeye değer.
Nice’in bir diğer ünlü sanatçısı olan Marc Chagall’ın anısına yapılmış olan Musee Chagall, bu değerli sanatçıyı yakından tanımak ve eserlerini görmek isteyenler için kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden biri.
Nice’e gitmişken mutlaka şehrin kendine özgü Nice salatasını (salade niçoise) deneyin. Zeytinyağlı pişmemiş sebzelerden oluşan bu yemek, hem sağlıklı hem de çok hafif. Ayrıca Bellet bağlarında üretilen Nice şaraplarını es geçmeyin.
Menünün her gün güncellendiği ve sadece taze malzemelerin kullanıldığı La Marenda, eğer yer bulabilirseniz, mutlaka sebze dolmasını ve makarnalarını tatmanız gereken bir restoran.
Old Town’un göbeğinde bulunan Le Bistrot d’Antoine, leziz tatları ve günlük yemekleriyle gidince asla pişman olmayacağınız restoranlardan.
Tapas seviyorsanız, Nice’te mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de El Merkado. Önünde oluşan uzun kuyruklardan da anlayabileceğiniz gibi içkileri ve tapasları ile sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak.
Fransa’ya gitmişken makaron yemeden dönmek olmaz. Bu konudaki adresiniz ise mutlaka Galeries Lafayette’in içindeki Pierre Herme olmalı.
Kaynak: Brandlifemag