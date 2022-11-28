Fransa’nın incisi Nice

Fransa’da görülmesi gereken yerler denildiğinde, ilk beş sırada yer alacak yerlerden biri Nice kuşkusuz. Bu küçük ve sevimli şehrin bir diğer olumlu özelliği de hem deniz tatilini hem de kültür turizmini bir arada yapmayı tercih edenler için uygun bir seçenek olması. Eğer Nice seyahati için kış ve bahar aylarını tercih ediyorsanız da planlarınızı Nice Karnavalı’nın düzenlendiği şubat ve Fete de la Cuisine’in gerçekleştiği mayıs aylarına denk gelecek şekilde yapabilirsiniz.

Fransa’nın incisi Nice - 1

Fransız rivierasının başkenti Nice, Akdeniz kıyısında yer alan konumu sayesinde edindiği uçsuz bucaksız sahilleri, gösterişli mimarisi, çok sayıda müzesi ve yapay gölleri ile gerçekten etkileyici. Ayrıca sahil şeridindeki gece klüpleri, casinoları ve restoranları ile oldukça renkli bir gece hayatına sahip.

Nice çok büyük bir şehir olmadığı için sadece birkaç gününüzü ayırarak rahatlıkla şehrin tadını çıkarabilir; çok sayıda sokak ve müze keşfedebilirsiniz.

Fransa’nın incisi Nice - 2

MASSENA MEYDANI

Nice’in en popüler ve turistik meydanı olan, restoranlarla ve mağazalarla çevrelenmiş Massena Meydanı, sırf 7 adet oturan insan figürünü simgeleyen ve 7 kıtadan 7 insanı sembolize eden “Conversation a Nice” adlı heykelleri görmek için bile mutlaka gidilmesi gereken yerlerden.

VİEUX NİCE

Şehrin ilk yerleşim bölgesi olan Vieux Nice (Eski Nice), daracık sokakları, kafeleri, mağazaları, barları ve minik evleri ile kesinlikle vaktinizin çoğunun geçeceği yerlerden biri. Ayrıca 1960’lardan günümüze önemli Avrupa ve Amerikan avangard koleksiyonlarını içinde barındıran Çağdaş ve Modern Sanatlar Müzesi de (Musée d’art Moderne et d’art Contemporain) bu bölgede.

Fransa’nın incisi Nice - 3

ST. NİCHOLAS RUS ORTODOKS KATEDRALİ

Mimari açıdan Moskova’daki St Basil’s Katedrali’ni andıran St. Nicholas Rus Ortodoks Katedrali, Nice’i keşfeden Rus soyluları tarafından 1912 yılında tamamlanmış. Biraz şehir merkezinin dışında kalsa da vaktiniz varsa kesinlikle göz atmaya değer.

PARC DE LA COLLİNE DU CHATEU

Nice’te bir akşamüstünüzü mutlaka bu kaleye çıkmak için ayırın ve tırmanmanız gereken merdivenlere rağmen, gün batımına karşı eşsiz Nice sahil şeridi manzarasını kaçırmayın.

COURS SALEYA PAZARI

Çeşit çeşit meyve sebze bulabileceğiniz, sevdiklerinize küçük hediyelikler alabileceğiniz ve bir yandan da leziz atıştırmalıklarla karnınızı doyurabileceğiniz Cours Saleya pazarında iyi vakit geçireceğiniz garanti.

Fransa’nın incisi Nice - 4

PROMENADE DES ANGLAİS

Nice deyince aklınıza gelecek ilk fotoğraf karesi muhtemelen bu bölgeye ait. Sahil şeridinin yapılmasında İngilizler’in payı olduğu için Promenade des Anglais ismini alan bölge; çeşit çeşit otel, restoran, özel ve halk plajı ile dolup taşıyor. Yine Orson Welles’ten, Picasso’ya, Salvador Dali’den Michael Jackson’a çok sayıda ünlünün kaldığı, lobi bölümü boydan boya sanat eserleriyle dolu ve sahibi Madame Augier’in hayvan dostu olması nedeniyle evcil hayvanınızla da konaklayabileceğiniz lüks otel Negresco da bu bölgede yer alıyor.

MUSEE MATİSSE

Nice’ten çıkmış iki ünlü sanatçıdan biri olan Henri Matisse’in çok sayıda resmini, heykelini ve seramiğini görebileceğiniz bu müze, kesinlikle görülmeye değer.

MUSEE CHAGALL

Nice’in bir diğer ünlü sanatçısı olan Marc Chagall’ın anısına yapılmış olan Musee Chagall, bu değerli sanatçıyı yakından tanımak ve eserlerini görmek isteyenler için kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden biri.

Fransa’nın incisi Nice - 5

NICE'TE YEME İÇME

Nice’e gitmişken mutlaka şehrin kendine özgü Nice salatasını (salade niçoise) deneyin. Zeytinyağlı pişmemiş sebzelerden oluşan bu yemek, hem sağlıklı hem de çok hafif. Ayrıca Bellet bağlarında üretilen Nice şaraplarını es geçmeyin.

La Marenda

Menünün her gün güncellendiği ve sadece taze malzemelerin kullanıldığı La Marenda, eğer yer bulabilirseniz, mutlaka sebze dolmasını ve makarnalarını tatmanız gereken bir restoran.

Le Bistrot d’Antoine

Old Town’un göbeğinde bulunan Le Bistrot d’Antoine, leziz tatları ve günlük yemekleriyle gidince asla pişman olmayacağınız restoranlardan.

El Merkado Tapas&Bar

Tapas seviyorsanız, Nice’te mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de El Merkado. Önünde oluşan uzun kuyruklardan da anlayabileceğiniz gibi içkileri ve tapasları ile sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak.

Pierre Herme

Fransa’ya gitmişken makaron yemeden dönmek olmaz. Bu konudaki adresiniz ise mutlaka Galeries Lafayette’in içindeki Pierre Herme olmalı.

Kaynak: Brandlifemag

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER