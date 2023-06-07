Kocaeli'de Cumhuriyetin yenilikçi mimarisini yansıtan tarihi bina restore ediliyor

Kocaeli'nin Tepecik Mahallesi'nde bulunan, 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan yapı, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'de üç örnekten birisi olarak erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi mimari anlayışını yansıtıyor.



Mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlanan ve 1980'den bu yana İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet veren bina, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restore ediliyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, gazetecilere, çalışmanın, Vali Seddar Yavuz'un yakından takip ettiği proje olduğunu belirterek, "Bu bina simgesel yapı. Bu yapıyı hem güçlendirme hem restore ederek gelecek nesillere ulaştırma konusunda itinalı çalışma yürütüyoruz" dedi.



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdür Vekili Emrah Çalış da ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 7 Nisan'da yer teslimi yaptıklarını aktararak, o günden itibaren de öngörülen iş programına uygun şekilde çalışmalara başladıklarını anlattı.



Çalış, proje süresi 420 gün olan çalışmayı Mayıs 2024'te tamamlamayı planladıklarını bildirdi.