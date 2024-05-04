100 Yılın 100 Sinema Eseri'ndeki afişler AKM'de

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne bu yıl 41 farklı ülkeden 55 sanatçının katıldığına işaret eden Karagöz, "Uluslararası bir festivalden bahsediyoruz. Umduğumdan daha yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz festivallerde yoğunluk çoğunlukla hafta sonu olur. Hafta içi olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Hafta sonu ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Festivalimizde 7'den 70'e herkese hitap eden eserler, etkinlikler, paneller, söyleşiler var. Herkesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karagöz, yapay zekayla çalışırken üzerinde durdukları konulardan bahsederek, şunları kaydetti:



"Eserlerde, mesela Yılmaz Erdoğan'ın 'Kelebeğin Rüyası' filmini görüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor filmde. Yapay zekaya Tatlıtuğ'un görselini yüklemedik, sadece Tatlıtuğ'un nasıl biri olduğunu, özelliklerini metin olarak yükledik. Filmin konusunu da yükledik ve bunun üzerine yapay zeka çalıştı. Her filmde aynı yaklaşımı görebiliyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi de var. Filmde Haluk Bilginer oynuyor. Haluk Bilginer'i de yapay zekaya fotoğraf olarak vermedik, eğer verseydik bambaşka bir şey çıkardı. Tam olarak bir yapay zeka üretimi olmazdı. O daha farklı bir manipülasyona girerdi. Yapay zekanın ortaya çıkartacağı eser, filmin kendisiyle çok benzer bir şey olacaktı. Bizim yaklaşımımız bunun olmamasıydı."



Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Mezo Dijital tarafından halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

