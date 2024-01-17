2024 Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler açıklandı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 66'ncısı düzenlenecek olan törenin sunucusu yine Trevor Noah olacak. Törende sahne alacak bazı isimler belli oldu.

4 Şubat'ta Crypto.com Arena'da düzenlenecek olan törende Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo gibi isimler canlı performans sergileyecek.

Sahne alacak diğer isimlerin de yakında açıklanacağı belirtildi. Eilish, Altın Küre Ödülleri'nde Barbie filmi seslendirdiği “What Was I Made For?" şarkısıyla ödül almıştı. Şarkıcı, bu yıl 6 Grammy adaylığı kazandı.

