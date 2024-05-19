12 ressamın yapay zeka destekli resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Yapay zeka desteği kullanılarak oluşturulan görsellerin tuvale yansıması için 12 ressamın fırçasından çıkan 22 eser, "Yaratıcı Fikirler" temasıyla Agora Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.



Galerinin sahibi ve serginin mentörü Fatih Dal, eserlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Dal, serginin, Türkiye'de yapay zeka desteğiyle oluşturulan eserlerin yer aldığı ilk resim sergisi olduğunu belirterek, "Yapay zekadan görsel destek alarak hazırlamış olduğumuz, 12 ressamın 22 eserinden oluşan bir sergi. Geçmiş ve günümüzü harmanlayan, farklı bir döngüsü olan bir sergi." diye konuştu.



Sergide yer alan her eserin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirten Dal, "Buradaki eserlerin, alışılagelmiş sergi ve resimlerin dışında farklı bir tarzı var. Bunu biz ilk defa denedik. Daha önce yapay zeka sergileri açıldı ama onlar baskıdan ibaretti ama buradaki resimlerin tamamı el yordamıyla çizilmiş, 12 ressamın emekleridir. Her bir resmin yapımı gerçekten haftalar aldı, zor ve detaylı resimlerdi." ifadesini kullandı.

