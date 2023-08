33. Akbank Caz Festivali 23 Eylül'de başlıyor

Festivalin en özel anlarından biri de 3 Ekim akşamı, Akbank Sanat’ta cazın efsane isimlerinden Wayne Shorter anısına gerçekleştirilecek performansla yaşanacak. Wayne Shorter Tribute Band, yorumladıkları Shorter parçalarıyla, müzisyenin yaşamının ve köklü mirasının kutlandığı, Hakan Tüfekçi ve Hakan Atala sunumuyla özel bir performansa imza atacak. Aynı tarihte Cemal Reşit Rey Konser Salonu ise Sissoko Segal Parisien Peirani’den iki virtüöz duo’nun bir quartet formunu aldığı sıra dışı buluşmaya ev sahipliği yapacak.



"Parıldayan bir çağdaş sanat öncüsü" olarak tanımlanan Zoe Rahman, yeni albümü "Colour of Sound"un turnesi kapsamında, 4 Ekim’de trio’suyla Akbank Sanat’ta sahne alacak. Aynı tarihte Ella and Louis Tribute konserinde, Türkiye cazının usta trompetçisi Şenova Ülker ve etkileyici doğaçlamalarıyla beğeni toplayan caz vokalisti Cemre Necefbaş, Armstrong ve Fitzgerald’ın ortak kayıtlarından oluşan bol swingli bir repertuar ile 4 Ekim’de, şehrin köklü caz kulübü Nardis’de olacak.



Şehre bıraktığı derin caz izleri ile anılan Mehmet Uluğ anısına, festival kapsamında her yıl düzenlenen Mehmet Uluğ Gecesi’nin bu yılki edisyonu için İlhan Erşahin & Friends, 6 Ekim akşamı Babylon’da dinleyicileriyle buluşacak. 30 yıllık müzik yolculuğuyla tınıları dünyanın dört bir yanına uzanan eserlere imza atan Erik Truffaz ise 7 Ekim’de Babylon’daki “Rollin’ & Clap!” performansıyla yeniden sahne alacak.

