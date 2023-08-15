33. Akbank Caz Festivali 23 Eylül'de başlıyor

Akbank Caz Festivali, 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında bir kez daha İstanbul'u caz tınılarıyla buluşturacak. Bu yıl bir kez daha caz dünyasının saygın isimlerini ağırlamaya hazırlanan festivalde, açıklanan 7 konserin ardından, 10 konserin daha biletleri bugün itibarıyla satışa çıkıyor.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, “500 yıllık usullerle caz” olarak tanımladıkları müzikleriyle caza geniş bir zaman aralığında taze bir soluk getiren Sub-Rehavi, 26 Eylül’de, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

Caz kontrbasa teknik ve müzikal açıdan pek çok katkıda bulunmuş Niels-Henning Ørsted Pedersen’in ekolünü sürdürmeyi kendisine ilke edinen Yarkın Tuncer; sayısız film müziği bestesinin yanı sıra prodüktör, aranjör ve stüdyo müzisyeni olarak çalışmalarını sürdüren Cem Tuncer ve 26 yıl çalıştığı TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ndan 2011 yılında orkestranın şefi olarak emekli olan, farklı nesillerden pek çok müzisyenle çalışmalarını sürdüren gitarist ve akademisyen Neşet Ruacan, 27 Eylül’de, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahne alacak. 2001’den bu yana özgün performanslarıyla dikkat çeken ve Afrobeat efsanesi Orlando Julius’la kayıtlar yapan Ayyuka, 29 Eylül’de, Babylon sahnesinde dinleyicileri psikedelik rock, funk, dub, arabesk ve Afrobeat gibi türlerle örülü bir yolculuğa çıkaracak. 30 Eylül’de ise yine Babylon sahnesinde Gabi Hartmann; fado geleneklerinden modern caza uzanan geniş bir alanda, çok dilli ve çok renkli müzikleriyle dinleyicilerin karşısında olacak.