Chris Hemsworth Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran ve son olarak "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminde rol alan Chris Hemsworth , Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak. Tören 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

"HAKKIMDAKİ HABERLER BENİ ÇOK SİNİRLENDİRDİ"



Öte yandan Chris Hemsworth, birkaç ay önce Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı.

Bunun ardından Hollywood'u bıraktığı iddia edilen ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Hakkımdaki haberler beni gerçekten çok sinirlendirdi çünkü kişisel bir konuda savunmasızdım ve bunu paylaşma ihtiyacı hissetmiştim" ifadelerini kullanmıştı.