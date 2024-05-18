Chris Hemsworth Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

"Siyah Giyen Adamlar", "Yenilmezler", "Denizin Ortasında" ve "Zafere Hücum" gibi başarılı yapımlarla tanınan Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth, Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırılacak.

Chris Hemsworth Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran ve son olarak "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminde rol alan  Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak. Tören 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Hemsworth'e törende Robert Downey Jr. ve George Miller eşlik ederken; ünlü oyuncu 2781 numaralı yıldıza sahip olacak.

Chris Hemsworth Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak - 1

"HAKKIMDAKİ HABERLER BENİ ÇOK SİNİRLENDİRDİ"

Öte yandan , birkaç ay önce Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı.

Bunun ardından 'u bıraktığı iddia edilen ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Hakkımdaki haberler beni gerçekten çok sinirlendirdi çünkü kişisel bir konuda savunmasızdım ve bunu paylaşma ihtiyacı hissetmiştim" ifadelerini kullanmıştı.

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