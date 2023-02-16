ABD'li oyuncu ve model Raquel Welch hayatını kaybetti

1960'lı yıllara damgasını vuran Hollywood yıldızı Raquel Welch 82 yaşında yaşama veda etti.

ABD'li oyuncu ve model Raquel Welch hayatını kaybetti

Hollywood sinemasında günümüz aksiyon kadın kahramanlarının kalıplarını yıkmasına öncülük yapan ABD'li oyuncu Raquel Welch hayatını kaybetti. 1974’te Üç Silahşörler filmindeki performansıyla Altın Küre Ödülü kazanan oyuncunun ölüm haberini menajeri verdi.

ABD'li oyuncu ve model Raquel Welch hayatını kaybetti - 1

1966 yapımı One Million Years B.C. adlı filmindeki mağara kadını rolüyle uluslararası çapta ün kazanan oyuncu, modellik kariyeriyle de biliniyor.
Oyuncu, 1940 yılında Chicago’da doğdu. California’da büyüyen Welch, 1960 ve 70’li yıllarda sayısız filmde başrolde yer aldı ve Hollywood efsaneleri arasına girdi.

ABD'li oyuncu ve model Raquel Welch hayatını kaybetti - 2

82 yaşında, yaşadığı Los Angeles’ta hayatını kaybeden yıldızın menajeri tarafından yapılan açıklamada Welch’in geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

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