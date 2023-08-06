Adam Brody kaybettiği Marvel rolünü açıkladı

"O benden daha iri, daha güçlü" diyen 43 yaşındaki oyuncu, yenilgiyi kabul etse de kendisini bu rol için seçmelere katılmaya iten şeyin ton olarak gerçekten hoşuna gitmesi olduğunu söyledi.

"Galaksinin Koruyucuları" adlı Marvel üçlemesi, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor.