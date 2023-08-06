Adam Brody kaybettiği Marvel rolünü açıkladı

"The O.C." dizisinde canlandırdığı "Seth Cohen" rolüyle tanınan Adam Brody, "Galaksinin Koruyucuları" üçlemesindeki bir karakter için seçmelere katıldığını ve kaybettiğini açıkladı.

Adam Brody kaybettiği Marvel rolünü açıkladı

2003-2007 yılları arasında yayınlanan "The O.C." dizisiyle şöhreti yakalayan ardından "Bay ve Bayan Smith" (Mr. and Mrs. Smith), "Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler" (Thank You For Smoking) ve "Aşk Diyarında" (In The Land Of Women) gibi filmlerde rol alan Adam Brody, Variety'ye verdiği röportajda; bir rolü için seçmelere katıldığını ancak rolü alamadığını açıkladı.

Adam Brody kaybettiği Marvel rolünü açıkladı - 1

"O ROLÜ BEN İSTEMİŞTİM"

Ünlü isim, "Galaksinin Koruyucuları" (Guardians of the Galaxy) üçlemesindeki "Peter Quill" rolü için seçmelere katıldığını belirtti.

"O rolü ben istemiştim" diyen Brody, Chris Pratt'in rol için daha uygun olduğunu fark ettiğini de ekledi.

Adam Brody kaybettiği Marvel rolünü açıkladı - 2

"O benden daha iri, daha güçlü" diyen 43 yaşındaki oyuncu, yenilgiyi kabul etse de kendisini bu rol için seçmelere katılmaya iten şeyin ton olarak gerçekten hoşuna gitmesi olduğunu söyledi.

"Galaksinin Koruyucuları" adlı Marvel üçlemesi, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor.

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