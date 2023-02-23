Akademi Will Smith tokatından sonra tedbirleri artırdı

Yapılan açıklamada "Birçok senaryo üzerinde çalıştık. Beklenmedik herhangi bir durumda hazırlıklı olacağız" ifadeleri yer aldı. Akademi başkanı Janet Yang, geçtiğimiz günlerde Will Smith tokat hadisesinin ardından yeterince hızlı hareket edemediklerini açıklamıştı.

SMITH İSTİFA ETTİ

Will Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.