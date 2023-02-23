Akademi Will Smith tokatından sonra tedbirleri artırdı

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in sahneye çıkarak sunucu Chris Rock'a tokat atmasının ardından Akademi, 'kriz ekibi' oluşturduğunu ve benzer bir hadisenin yaşanmasının önüne geçeceğini açıkladı.

Akademi Will Smith tokatından sonra tedbirleri artırdı

94'üncü Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Smith'in 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmesine karar vermişti.

Akademi'nin CEO'u Bill Kramer, Time dergisine verdiği röportajda bu sene sıkı tedbirler aldıklarını açıkladı. 'Kriz ekibi' kurduklarını belirten Kramer, 2023 Oscar Ödülleri'nde meydana gelebilecek herhangi bir kriz durumunda hızlı hareket edeceklerini belirtti.

Akademi Will Smith tokatından sonra tedbirleri artırdı - 1

Yapılan açıklamada "Birçok senaryo üzerinde çalıştık. Beklenmedik herhangi bir durumda hazırlıklı olacağız" ifadeleri yer aldı. Akademi başkanı Janet Yang, geçtiğimiz günlerde Will Smith tokat hadisesinin ardından yeterince hızlı hareket edemediklerini açıklamıştı.

SMITH İSTİFA ETTİ

Will Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.

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