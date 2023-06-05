"Anadolu Leoparı" Hollanda'da En İyi Film seçildi

Ödül alan yapımcı ve sanatçıları gönülden tebrik ettiğini dile getiren Ünal, “Hollanda gibi çok kültürlü bir topluma sahip bir ülkede Kırmızı Lale gibi önemli bir etkinliğin dokuzuncu kez düzenleniyor olması, sadece Hollanda Türk toplumunun birlik ve beraberliğini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda çeşitli köken ve kültürlere mensup insanların ülkemizi, insanımızı ve kültürümüzü daha yakından tanımasına imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

HALE SOYGAZİ'YE ONUR ÖDÜLÜ



Soygazi ise, aldığı ödülün kendisini onurlandırdığını ifade ederek, “Çok memnun oldum ve çok güzel insanlarla tanıştım. Çok değerli insanlarla vakit geçirdim, onun için çok mutluyum, çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Kültürler arası iletişimin ve özellikle ülkelerin birbirini tanımasının sanat yoluyla olduğunu söyleyen Soygazi, “Tabii ki bu festival özelinde sinemayla. Ülkenin hayatı, yaşamı, değerlerini bir sinema yoluyla öğreniyoruz. Bu da o kültürü anlamamızı sağlıyor. Anlamak da ön yargıları yıkmak demek. Onun için bu festivaller pek yararlı. Umarım devam eder” değerlendirmesinde bulundu.

