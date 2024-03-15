Aslan Kral (Live Action) Harbiye Açık Hava Sahnesi’ne taşınıyor

90’lı yılların sevilen animasyonu Aslan Kral, live action filmi olarak yeniden beyazperdeye uyarlanmıştı. The Lion King (2019), İstanbul Film Orkestrası eşliğinde Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Film müziği dünyasının en iyisi olarak kabul edilen Oscar ve Grammy Ödüllü eşsiz besteci Hans Zimmer’ın eserleri Türkiye’de ilk defa canlı senfonik orkestra eşliğinde film gösterimi olarak sahneye taşınacak.



Elton John ve Tim Rice’ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı The Lion King efsanesi, etkileyici hikayesi ve muhteşem müzikleriyle 8 Haziran’da sahnelenecek.



Filmin seslendirmesi orijinal dilinde (İngilizce) olacak ve Türkçe altyazı ile gösterilecektir.