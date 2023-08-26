Aydın'daki Zeus Tapınağı'nda sunak keşfedildi

"SUNAK, ZEUS KÜLTÜ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ"

Tapınağın belgeleme çalışmaları yanı sıra kazılara da devam ettiklerini aktaran Kökdemir, "Bu senenin önemli bir sonucu olarak tapınağa ait olan mermerden yapılmış ve bugüne kadar bilinmeyen sunağını ortaya çıkardık. Bu da tabii ki çok önemliydi. Çünkü tapınak hakkında ve tapınağın ithaf edildiği Zeus kültü hakkında bize çok önemli bilgiler verdi" değerlendirmesinde bulundu.



Hedeflerinin tapınağı ayağa kaldırmak olduğunu belirten Kökdemir, "Umarım gerekli finansı bulabiliriz ve önümüzdeki yıldan itibaren belki de 2025 yılında tapınağın önünde artık ayakta bir şekilde röportaj vermiş oluruz diye düşünüyoruz. İkinci hedefimiz bu olacak" dedi.