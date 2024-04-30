Baby shower nedir, nasıl ortaya çıktı? Baby shower kutlamalarının tarihi

Baby shower doğmamış bebeğe yapılan bir kutlamadır. Bukutlama, geleneksel olarak doğumdan bir ay önce ya da bebeğin cinsiyetinin belli olmasının ardından yapılmaktadır. Cinsiyetin belirlenmesi önemlidir çünkü yapılacak olan kutlamalarda çocuğun cinsiyetine göre oluşturulan bir tema üzerine hazırlanmaktadır. Kutlanış, hazırlanış amacı; annenin ve bebeğin doğumdan sonra ihtiyaç duyulacağı eşyaların, akrabalar ve arkadaşlar tarafından düzenlenen bir toplantı ile anne adayına verilmesini sağlamak ve böylelikle doğumdan sonra oluşacak belli harcamalar üzerinden anneye destek vermektir. Ayrıca baby shower toplantıları/kutlamaları, anne adayının üsteleneceği bu annelik rolüne hazırlanması noktasında da gerekli bilgilerin paylaşıldığı bir toplantı özelliği göstermektedir. Bu özelliği nedeniyle baby shower kutlanmaya başlandığı ilk zamanlarda sadece kadınlardan oluşan bir topluluk tarafından kutlanmaktaydı.

BABY SHOWER KUTLAMALARININ TARİHİ

İlk görüş baby shower’ın Antik Roma toplumu tarafından ortaya çıkarıldığı ve o günden bu yana kutlana geldiğine yöneliktir. Bu dönemde yapılan kutlamanın mahiyeti hakkında verilen bilgi, çocuğunu kucağına almaya hazırlanan anne adaylarına yönelik bir kutlama olduğudur. Ayrıca bu döneme ait hediyelerin; ağaç kökleri ile ahşaptan yapılan bebek sepetleri, kumaş parçalarından oluşan el yapımı bebek battaniyelerinin olduğu ileri sürülmektedir.



İkinci görüş baby shower’ın 18.yy’da Almanya’da ortaya çıktığına yöneliktir. Verilen açıklamalara göre bu dönemde baby shower, sadece kadınların katıldığı bir çay partisinde anneye ihtiyacı olan eşyaları hediye etmek ve doğum öncesi gerekli hatırlatmalar ve öğütler vermek amacıyla yapılırdı.



Üçüncü görüşe göre baby shower, 19. yy sonlarında, Viktorya dönemi kadınlarının bebek bekleyen annelere yaptığı bir çay partisi olduğuna yöneliktir.



Dördüncü görüşe göre ise baby shower’ın, ABD’de dünya savaşının ardından doğum sayısının son derece bir artış gösterdiği dönemde ortaya çıkmış olduğudur. Ayrıca bu kutlamanın daha çok ebeveynlerinin mali yükünü hafifletmeye yönelik olduğu, anne adayının aile dostları, arkadaşları tarafından hazırlanan bir partide, onların anne adayının doğumdan sonra ihtiyaç duyacağı malzemeleri hediye olarak getirmesiyle yapıldığı anlatılmaktadır.