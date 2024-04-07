Batman’in ilk çizgi romanı 1,8 milyon dolara satıldı

Gotham'ın ünlü kahramanı Batman'in ilk çizgi romanı yaklaşık 85 yıl önce satışa çıktı. "Detective Comics" adını taşıyan çizgi roman 1,8 milyon dolara alıcı buldu.

Çizgi romanı satın alan kişinin adı ise bilinmiyor ancak iş adamı olduğu ve çizgi roman dünyasının "altın çağından" kalan eserlere karşı özel bir ilgisi olduğu biliniyor.

"Detective Comics #27" adlı çizgi romanı özel kılan ise Kara Şövalye'nin ilk kez bir çizgi romanda yer alması. Çizgi romanın 100 kopyasının olduğu biliniyor.