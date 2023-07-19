"Bir Kitap da Benden" projesiyle deprem bölgesinde kitap dağıtılıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından yürütülen "Bir Kitap da Benden" gezici kütüphane projesi, deprem bölgesindeki çocuklara ve gençlere hediye kitap taşıyor.



Gezici kütüphaneler, Gaziantep ve Kilis’ten sonraki iki haftalık Hatay seyahatinin ardından birer günlük Osmaniye ve Adana turunu tamamladı.



"Bir Kitap da Benden" projesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden tahsis edilen psikososyal destek ekiplerinin rehberliğinde, bölgedeki genç nesillerin iyileşmesine ve gelişmesine yönelik kitaplar dağıtılıyor.



Gezici kütüphaneler, proje kapsamında, 18-30 Temmuz'da Kahramanmaraş, 31 Temmuz-10 Ağustos'ta Adıyaman, 11-19 Ağustos'ta Malatya, 20-22 Ağustos'ta Elazığ, 23-24 Ağustos'ta Diyarbakır, 25 Ağustos-3 Eylül'de ise Şanlıurfa'da olacak.



Projeye kitap bağışıyla destek olmak isteyenler www.birkitapdabenden.com adresinden bilgi alabiliyor.

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