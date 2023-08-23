Bodrum'da Opus Müzik Festivali başlıyor

Bodrum'da 1-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Opus Müzik Festivali, altı konsere ev sahipliği yapacak. Festivalde Aşık Veysel türküleriyle, Zeki Müren’de en güzel parçalarıyla anılacak.

Bodrum'da Opus Müzik Festivali başlıyor

'da doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Opus Festivali, bu yıl deprem mağduru vatandaşlara yardım konseri ile acılarına da ortak oluyor. Aynı zamanda yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi olan ve yüzde 80’i sudan oluşan Frenk kaktüsü  (Opuntia ) bitkisinin de öne çıkarıldığı festival, Bodrumlulara unutulmaz bir müzikal ziyafeti sunuyor.

AŞIK VEYSEL VE ZEKİ MÜREN ANILACAK

Aşık Veysel’in türküleri, festivalde sanatçı Coşkun Karademir tarafından seslendirilecek. UNESCO’nun bu yılı ‘’Aşık Veysel yılı’’ ilan etmesi konserin önemini daha da artırıyor. 

Festivalde ülkenin ‘Sanat Güneş’i olarak anılan ve Bodrum sevgisiyle bilinen Zeki Müren’in en güzel şarkılarını solist Bekir Ünlüataer seslendirecek.
 
KONSERLER ÜCRETSİZ

Bodrum’un müzik kültürünü öne çıkarmayı ve turizmi teşvik etmeyi amaçlayan festivalde Türk ve yabancı sanatçılar performans sergileyecek. konserleri Bodrum Kalesi ve La Chic Bodrum’da gerçekleşecek.

1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek konserler ücretsiz olacak.

FESTİVAL PROGRAMI 

Yer: Bodrum Kalesi

1 Eylül - İsmail Lumanovski - Balkan Orkestrası

6 Eylül - Flört Grubu - 100. Yıl Rock Konseri

7 Eylül - Bekir Ünlüataer - Zeki Müren Konseri

9 Eylül - Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası

Murat Cem Orhan - Şef 

                                    Burcu Hancı 

                                    Jülide Özçelik

                                    Burak Bilgili

                                    Şenol Talınlı

Yer: Le Chic Bodrum

3 Eylül - Coşkun Karademir  - Aşık Veysel Konseri

8 Eylül - Yansımalar 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...