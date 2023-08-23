Bodrum'da Opus Müzik Festivali başlıyor

Bodrum'da doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, bu yıl deprem mağduru vatandaşlara yardım konseri ile acılarına da ortak oluyor. Aynı zamanda yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi olan ve yüzde 80’i sudan oluşan Frenk kaktüsü (Opuntia ) bitkisinin de öne çıkarıldığı festival, Bodrumlulara unutulmaz bir müzikal ziyafeti sunuyor.



AŞIK VEYSEL VE ZEKİ MÜREN ANILACAK



Aşık Veysel’in türküleri, festivalde sanatçı Coşkun Karademir tarafından seslendirilecek. UNESCO’nun bu yılı ‘’Aşık Veysel yılı’’ ilan etmesi konserin önemini daha da artırıyor.



Festivalde ülkenin ‘Sanat Güneş’i olarak anılan ve Bodrum sevgisiyle bilinen Zeki Müren’in en güzel şarkılarını solist Bekir Ünlüataer seslendirecek.



KONSERLER ÜCRETSİZ



Bodrum’un müzik kültürünü öne çıkarmayı ve turizmi teşvik etmeyi amaçlayan festivalde Türk ve yabancı sanatçılar performans sergileyecek. Festival konserleri Bodrum Kalesi ve La Chic Bodrum’da gerçekleşecek.

1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek konserler ücretsiz olacak.

FESTİVAL PROGRAMI



Yer: Bodrum Kalesi



1 Eylül - İsmail Lumanovski - Balkan Orkestrası



6 Eylül - Flört Grubu - 100. Yıl Rock Konseri



7 Eylül - Bekir Ünlüataer - Zeki Müren Konseri



9 Eylül - Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası



Murat Cem Orhan - Şef



Burcu Hancı



Jülide Özçelik



Burak Bilgili



Şenol Talınlı



Yer: Le Chic Bodrum



3 Eylül - Coşkun Karademir - Aşık Veysel Konseri



8 Eylül - Yansımalar