Bradley Cooper imzalı "Maestro" Venedik'te 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Hollywood'daki grev nedeniyle festivale filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Bradley Cooper katılmadı.

Bradley Cooper imzalı "Maestro" Venedik'te 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali 30 Ağustos'ta başladı. Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin geçiyor.

Ünlü aktör , hem başrol oyuncusu hem yönetmeni hem de senaristi olduğu Maestro filminin festivaldeki prömiyerine Hollywood oyuncularına destek vermek için katılmadı.

Bradley Cooper imzalı "Maestro" Venedik'te 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı - 1 Bradley Copper,  Leonard Bernstein rolünde

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan film, Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin Oscar yarışında öne çıkacağı ve Bradley Cooper'a Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.

Bradley Cooper imzalı "Maestro" Venedik'te 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı - 2 Jamie Bernstein (C), Mina Bernstein and Alex Bernstein

Cooper ve rol arkadaşı Carey Mulligan prömiyere katılmazken ünlü bestekarın çocukları Jamie Bernstein, Alexander Bernstein ve Nina Maria Felicia Bernstein katıldı. Film gösterildikten sonra duygulanan ve gözleri solan Bernstein ailesi seyircileri selamladı.

Bradley Cooper imzalı "Maestro" Venedik'te 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı - 3

Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmiyle tanınan Bradley Cooper, filmdeki büyük değişimiyle dikkat çekmişti. Rolü için daha yaşlı bir görünüme bürünmüştü.

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