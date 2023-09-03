Bradley Cooper imzalı "Maestro" Venedik'te 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali 30 Ağustos'ta başladı. Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin geçiyor.

Ünlü aktör Bradley Cooper, hem başrol oyuncusu hem yönetmeni hem de senaristi olduğu Maestro filminin festivaldeki prömiyerine Hollywood oyuncularına destek vermek için katılmadı.