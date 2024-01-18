Çalınan Picasso ve Chagall tabloları 14 yıl sonra bulundu

Kübizm akımın en önemli temsilcilerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ve ressam Marc Chagall'ın 14 yıl önce çalınan eserleri bulundu.

Çalınan Picasso ve Chagall tabloları 14 yıl sonra bulundu

İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait "Tete" ve Marc Chagall'ın "L'homme en prière" tabloları yıllar sonra bulundu. 20. yüzyılın en özgün ressamlarından Chagall'ın ve Kübizm akımının öncülerinden Picasso'nun tabloları Belçika'nın Antwerp şehrinde düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

2010 yılında Tel Aviv'de yaşayan bir sanat koleksiyoncusunun arşivinden çalınan eserlerin 900 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

Çalınan Picasso ve Chagall tabloları 14 yıl sonra bulundu - 1

Tabloları satmaya çalışan kişinin polise bildirilmesiyle hırsız takibe alındı ve tablolar bir binanın bodrumunda zarar görmemiş şekilde bulundu.

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