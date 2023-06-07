Çekimleri tamamlanmak üzere olan "Captain America 4" filminin adı değişti. Daha önce "Captain America: New World Order" (Yeni Dünya Düzeni) olarak açıklanan filmin adı "Captain America: Brave New World" (Cesur Yeni Dünya) olarak değişti.

İsim değişikliği, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Kaptan Amerika'sı Anthony Mackie ile rol arkadaşı Harrison Ford'la sohbet ederken çekilen bir fotoğrafı paylaşılarak duyuruldu.

Aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Anthony Mackie, Harrison Ford'a "Setteki bilgeliğin ve kahkahaların için teşekkürler dostum. Tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum" diye teşekkür etti.