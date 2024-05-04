Corey Taylor 26 Mayıs’ta İstanbul'a geliyor

''Snuff”, “Through Glass”, “Bother”, “Before I Forget” ve daha nice hitleriyle rock müzik sevenlerin kalbinde ayrı bir yeri olan kadife sesli efsanevi vokal, Thunder Force (2021), Resident Evil (2002) ve Rollerball (2002) gibi filmlerde beyazperdede oyunculuk yeteneğini de sergilemiş bir oyuncu aynı zamanda.



Corey Taylor'dan önce de sahnede 2 önemli rock grubu olacak. Canlı performanslarının başarısı ile tanınan Danimarkalı metalcore grubu Siamese ve ülkemiz metal müziğin en iyilerinden olan Black Tooth da sahnede olacak.