Corey Taylor 26 Mayıs’ta İstanbul'a geliyor

Rock müziğin “Rönesans Adamı” Corey Taylor, İstanbul'da sahnede olacak. Taylor öncesi sahnede Danimarkalı Siamese ve ülkemiz metal müziğin en iyilerinden Black Tooth rock ateşini körükleyecek.
Slipknot, Stone Sour ve epik solo kariyeriyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran, dünya çapında milyonlarca albüm satan Grammy ödüllü sanatçı Corey Taylor, Charm Music Türkiye organizasyonuyla, Star TV ve Radyo Eksen'in medya partnerliğiyle, 26 Mayıs akşamı Maximum UNIQ Açıkhava’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
''Snuff”, “Through Glass”, “Bother”, “Before I Forget” ve daha nice hitleriyle rock müzik sevenlerin kalbinde ayrı bir yeri olan kadife sesli efsanevi vokal, Thunder Force (2021), Resident Evil (2002) ve Rollerball (2002) gibi filmlerde beyazperdede oyunculuk yeteneğini de sergilemiş bir oyuncu aynı zamanda.
Corey Taylor'dan önce de sahnede 2 önemli rock grubu olacak. Canlı performanslarının başarısı ile tanınan Danimarkalı metalcore grubu Siamese ve ülkemiz metal müziğin en iyilerinden olan Black Tooth da sahnede olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Konser
- N-Life Kültür&Sanat