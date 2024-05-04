Corey Taylor 26 Mayıs’ta İstanbul'a geliyor

Rock müziğin en karizmatik ve enerjik performanslarından birini sergileyecek olan Corey Taylor, Türk rockseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

Corey Taylor 26 Mayıs’ta İstanbul'a geliyor

Rock müziğin “Rönesans Adamı” Corey Taylor,  İstanbul'da sahnede olacak. Taylor öncesi sahnede Danimarkalı Siamese ve ülkemiz metal müziğin en iyilerinden Black Tooth rock ateşini körükleyecek.

Slipknot, Stone Sour ve epik solo kariyeriyle rock tarihine adını altın harflerle yazdıran, dünya çapında milyonlarca albüm satan Grammy ödüllü sanatçı Corey Taylor, Charm Music Türkiye organizasyonuyla, Star TV ve Radyo Eksen'in medya partnerliğiyle, 26 Mayıs akşamı Maximum UNIQ Açıkhava’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Corey Taylor 26 Mayıs’ta İstanbul'a geliyor - 1

''Snuff”, “Through Glass”, “Bother”, “Before I Forget” ve daha nice hitleriyle rock sevenlerin kalbinde ayrı bir yeri olan kadife sesli efsanevi vokal, Thunder Force (2021), Resident Evil (2002) ve Rollerball (2002) gibi filmlerde beyazperdede oyunculuk yeteneğini de sergilemiş bir oyuncu aynı zamanda.

Corey Taylor'dan önce de sahnede 2 önemli rock grubu olacak. Canlı performanslarının başarısı ile tanınan Danimarkalı metalcore grubu Siamese ve ülkemiz metal müziğin en iyilerinden olan Black Tooth da sahnede olacak.

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