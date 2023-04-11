DC ve Marvel evrenleri bir araya gelebilir

Marvel evrenine ait olan "Galaksinin Koruyucuları" serisini yöneten ve ardından DC Studios'un eş başkanı olan ünlü yönetmen James Gunn, şu sıralar yeni Superman filminin hazırlığını yapıyor. Henüz senaryo yazım aşamasında olan ve oyuncu seçimini kesinleştirmeyen yönetmen, rakip şirketler Marvel ve DC'de projede üreten sayılı isimden biri. Gunn, bir noktada Marvel ve DC evrenlerinin buluşabileceğini söyleyerek çizgi roman hayranlarını heyecanlandırdı.
İKİ RAKİP EVREN AYNI FİLMDE BULUŞABİLİR
Marvel Sinematik Evreni için üç Galaksinin Koruyucuları filmini yöneten Gunn, Marvel ve DC film serileri arasında iddialı bir crossover gerçekleşmesi olasılığından bahsetti. Empire dergisine konuşan Gunn "Artık DC'nin başında olduğum için bir crossover'ın daha muhtemel göründüğüne eminim. Kim bilir? Ama buna daha uzun yıllar var" dedi.
Gunn, "Bence önce DC'de ne yapacağımızı netleştirmeliyiz. Evrenlerin bir araya bir filmi konuşmadığımızı söylersem yalan olur. Ancak tüm konuşmalar çok, çok yüzeyseldi" dedi.
Gunn'ın Marvel imzalı son filmi Galaksinin Koruyucuları 3, 5 Mayıs'ta vizyona girecek.