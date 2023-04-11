DC ve Marvel evrenleri bir araya gelebilir

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı filmlere imza atan DC Studios'un eş başkanı James Gunn, Marvel ve DC sinema evrenlerinin bir araya gelebileceğinin sinyallerini verdi.

DC ve Marvel evrenleri bir araya gelebilir

evrenine ait olan "Galaksinin Koruyucuları" serisini yöneten ve ardından DC Studios'un eş başkanı olan ünlü yönetmen James Gunn, şu sıralar yeni Superman filminin hazırlığını yapıyor. Henüz senaryo yazım aşamasında olan ve oyuncu seçimini kesinleştirmeyen yönetmen, rakip şirketler Marvel ve DC'de projede üreten sayılı isimden biri. Gunn, bir noktada Marvel ve DC evrenlerinin buluşabileceğini söyleyerek çizgi roman hayranlarını heyecanlandırdı.

DC ve Marvel evrenleri bir araya gelebilir - 1

İKİ RAKİP EVREN AYNI FİLMDE BULUŞABİLİR

Marvel Sinematik Evreni için üç Galaksinin Koruyucuları filmini yöneten GunnMarvel ve DC film serileri arasında iddialı bir crossover gerçekleşmesi olasılığından bahsetti. Empire dergisine konuşan Gunn "Artık DC'nin başında olduğum için bir crossover'ın daha muhtemel göründüğüne eminim. Kim bilir? Ama buna daha uzun yıllar var" dedi.

Gunn, "Bence önce DC'de ne yapacağımızı netleştirmeliyiz. Evrenlerin bir araya bir filmi konuşmadığımızı söylersem yalan olur. Ancak tüm konuşmalar çok, çok yüzeyseldi" dedi.

DC ve Marvel evrenleri bir araya gelebilir - 2

Gunn'ın Marvel imzalı son filmi Galaksinin Koruyucuları 3, 5 Mayıs'ta vizyona girecek.

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