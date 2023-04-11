DC ve Marvel evrenleri bir araya gelebilir

İKİ RAKİP EVREN AYNI FİLMDE BULUŞABİLİR



Marvel Sinematik Evreni için üç Galaksinin Koruyucuları filmini yöneten Gunn, Marvel ve DC film serileri arasında iddialı bir crossover gerçekleşmesi olasılığından bahsetti. Empire dergisine konuşan Gunn "Artık DC'nin başında olduğum için bir crossover'ın daha muhtemel göründüğüne eminim. Kim bilir? Ama buna daha uzun yıllar var" dedi.

Gunn, "Bence önce DC'de ne yapacağımızı netleştirmeliyiz. Evrenlerin bir araya bir filmi konuşmadığımızı söylersem yalan olur. Ancak tüm konuşmalar çok, çok yüzeyseldi" dedi.