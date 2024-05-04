Demet Evgar, Afife Jale'yi canlandıracak

Şu sıralar Bahar dizisiyle adından söz ettiren Demet Evgar'ın yeni rolü belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu Türkiye tiyatrosunun sembolü Afife Jale'yi canlandıracak. Serdar Biliş’in yöneteceği oyunun hazırlıkları hızla devam ederken, oyunda Evgar'a eşlik edecek oyuncularla ilgili görüşmeler sürüyor.

AFİFE JALE HAKKINDA

Asıl adı "Afife" olan ve "Jale" takma adıyla sahnelere çıktığı için iki isimle anılan Afife Jale, Hidayet Bey ile Methiye Hanım'ın kızı olarak 1902'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.