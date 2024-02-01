Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mirasın yüzde 99'u hizmete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler konut ve iş yerlerinin yanı sıra ziyaretçilerin uğrak mekanlarından müze, han, hamam, geleneksel konut, cami ve kastel gibi tarihi mekanlar da zarar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ekipleri, kentte hasara uğrayan yapıların tekrar ayağa kaldırılması ve ziyarete açılması için kolları sıvadı.



Belediye bünyesindeki tarihi mekanların restorasyonu depremin ardından yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı alanların birçoğunda da restorasyon çalışmaları bitti. Böylece, kentte tarihi miras ve mekanların restorasyonu yüzde 99'a ulaştı. Gaziantep Kalesi ve 20'ye yakın camide ise restorasyon sürüyor.



"GAZİANTEP KALESİ'NDE RESTORASYON YÜZDE 60 SEVİYESİNE GELDİ"

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, 6 Şubat 2023'te unutulmaz bir güne uyandıklarını, ardından da il sınırları içerisindeki yapıların durum tespitine başladıklarını söyledi. Kentteki çalışmaların tamamına yakınında çalışmaların bittiğini belirten Gürsel, "Yaklaşık 200 hektarlık doku alan içerisinde 10 bin yapıya tespit yaparak Gaziantep'teki sonucu ortaya çıkardık. Yaklaşık yüzde 1'lik ağır hasar oranıyla kent merkezindeki tarihi dokuda çok büyük bir hasarla karşı karşıya kalmadığımızı ortaya çıkardık." dedi.

