Dinos Alive adlı dinozor sergisi yoğun talep görüyor

Büyük Patlama ve dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçen jeolojik zamanlar hakkında genel bilgilerin de yer aldığı sergide, dinozorların ortaya çıkmaları, yayılıp çeşitlenmeleri ve yok olmaları, iklim değişimleri ve bitki örtülerine yönelik konuların yer aldığı video gösterimleri de yapılıyor.

