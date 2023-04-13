Doğa fotoğrafçısı Süha Derbent'in "Harmoni" sergisi açıldı

Küratörlüğünü Hülya Şekercioğlu'nun üstlendiği, Afrika'nın doğasını ve insan portrelerini yansıtan "Harmoni" sergisi, Maximum Uniq Hall'de ziyarete açıldı.



Süha Derbent, 40 yıldır yaban hayatı fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Hayatımın yarıdan fazlası yaban hayatında geçti. Çekimleri yaparken zaman zaman gittiğim yerlerde yerel insanlarla da iletişimim oluyordu. Onların da fotoğraflarını çekiyordum. Bu sergide de hem insanların hem de hayvanların doğaya uyumuna vurgu yapmaya çalıştım" dedi.

Şehir hayatında sürekli tüketerek yaşamayı alışkanlık haline getiren insanlar üzerinde bir farkındalık oluşturmak istediğini aktaran Derbent, "Afrika'yı görmek, doğayı ve hayvanları izlemek, aslında insanın özüne ve kendine yaptığı bir yolculuk. Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ve kusursuz bir döngüye ve uyuma sahip olan doğayı yenmeye çalışmak yerine, uyum içerisinde olmayı öğrenmemiz ve bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor" diye konuştu.